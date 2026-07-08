foci vbfoci vb 2026francia válogatottfranciaország
Foci foci vb 2026

A szuperszámítógép kitart amellett, hogy a franciák nyerik a focivébét

foci vb 2026 végső győztes opta szuperszámítógép francia válogatott
FRANCK FIFE / AFP
Mbappé és társai Marokkóval találkoznak az első negyeddöntőben magyar idő szerint csütörtök este.
24.hu
2026. 07. 08. 19:03
foci vb 2026 végső győztes opta szuperszámítógép francia válogatott
FRANCK FIFE / AFP
Mbappé és társai Marokkóval találkoznak az első negyeddöntőben magyar idő szerint csütörtök este.
A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe változatlanul a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére.

A negyeddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89 százalék az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66, a nyolcaddöntős folytatás előtt pedig 27,62 százalék volt.

Fő riválisnak a számítógép az Európa-bajnok Spanyolországot látja (21,54 százalék), és az esélyességi rangsorban Anglia a harmadik (17,06),

míg Argentína visszaesett a negyedik helyre (15,9), jóllehet korábban a vb-címvédő még a második volt 16,32 százalékos sansszal a trófea újbóli elnyerésére.

A szuperszámítógép előrejelzései szerint a világbajnokság megnyerésére Norvégiának 6,50, Marokkónak 4,04, Belgiumnak 3,86, Svájcnak pedig 3,46 százalék esélye van.

A vb kezdete előtt az Opta Spanyolországot tartotta a fő favoritnak.

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