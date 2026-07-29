Borbély Balázs: A magyar szabályhoz mindenképpen szeretnénk alkalmazkodni

A Fradi százszázalékos a nemzetközi kupameccseken, mivel az első fordulóban a Vojvodinát kettős győzelemmel verte, Hollandiában pedig némi meglepetésre 2-1-re nyert a csapata. Ennek ellenére az NB I-es szezont 4-2-es vereséggel kezdte Pakson az FTC, meglehetősen felforgatott kezdőcsapattal kiállva.

„A hollandiai mérkőzés intenzitása volt az egyik ok, amiért felforgattam a kezdőcsapatot a hétvégén, na meg a magyar szabály miatt, amihez mindenképpen szeretnénk alkalmazkodni. Fontosságában mindkét sorozat prioritást élvez, de a bajnokság korai szakaszában a nemzetközi szint talán nagyobb jelentőséggel bír” – magyarázta döntését Borbély, majd kitért az EL-visszavágóra is.

„Úgy kalkulálunk, hogy a mérkőzés elején egyik csapat sem vállal majd túl nagy kockázatot, mert egyáltalán nincs még lefutva a párharc.

Olyan Twentére számítok, mint a múlt héten. Láttuk, milyen minőségi játékosokkal rendelkezik az ellenfél, de kellő önbizalommal újra jó eredményt érhetünk el. Ismerjük már a hollandok gyenge pontjait, de azon dolgozunk, hogy amit eddig jól csináltunk, azt fokozzuk, a többin pedig javítsunk.

Pakson Franko Kovacevic a harmadik percben megsérült, és le kellett cserélni. A horvát csatár a combhajlítóizmával bajlódik, ezért csütörtökön biztosan nem lép pályára.

A továbbjutó a szerdai Górnik Zabrze-Fenerbahce Bajnokok Ligája-párharc vesztesével találkozik majd az Európa Liga-selejtező harmadik fordulójában. A török együttes 1-0-s előnnyel utazott el a lengyelországi visszavágóra. Az FTC és a Twente közül az alulmaradó csapat átkerül a Konferencia Liga-selejtező harmadik körébe, amelyben a szlovákiai DAC vagy a bosnyák Velez Mostar ellen folytatja. A dunaszerdahelyi klub a múlt héten szintén 1-0-ra nyert hazai pályán.