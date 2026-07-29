A világ egyik legkeményebb ultrafutó versenyén harmadik lett egy magyar

A Runner’s Mag cikke szerint Bódis 21 óra 34 perc 47 másodperc alatt teljesítette a 217 kilométeres távot. A 37 éves futó két héttel korábban kiutazott, hogy a szervezetét hozzászoktassa a környék extrém hőségéhez, ez valószínűleg sokat segített a sikeres szereplésben.

A háromszoros NN Ultrabalaton-győztesnek remek éve van, a franciaországi 24 órás ultrafutó-világbajnokságon magyar csúcsot futott 279,78 kilométeren, áprilisban pedig két hét alatt két pályacsúcsot is összehozott:

Kassától Miskolcig 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt ért el (118 km), az Ultrabalatont 15 óra 44 perc 45 másodperccel teljesítette (209 km).



A világ legkeményebb versenye

A Badwatert 1974-ben alapította Al Arnold és egy magyar származású fogorvos, Gábor Dávid, ők próbáltk a Halál-völgyből a Mount Whitney felé vezető úton átfutni. Az első hivatalos versenyt 1987-ben rendezték öt indulóval, a mai formájában, komoly szponzorral pedig 1988 óta fut, a táv és az útvonal 1990 óta változatlan.

A rajt a tengerszint alatt 85 méterrel fekvő Badwater-medencéből indul, a cél pedig a Mount Whitney lábánál, 2530 méteres magasságban található Whitney Portalnál van. Ez egyben azt jelenti, hogy a pusztítő hőségben (napközben 45-50 fok is lehet), hagyományosan júliusban , összesen 4450 méteres szintemelkedésst teljesít a mezőny.

Jól megy a magyaroknak a Badwateren

A Runner’s Mag kiemeli, hogy a magyaroknak jó eredménysora van a versenyekről. Kónya Ákos három alkalommal is másodikként ért célba (2006, 2007, 2008), Pallos Judit pedig 2005-ben lett harmadik a női mezőnyben. Vajda Zoltán 2016-ban teljesítette sikeresen a távot, egy évvel később pedig Lubics Szilvia negyedik helyen végzett.