Mamutmaradványok kerültek elő a Dunából az alacsony vízszint miatt

Egy alsó állkapcsot, két agyarat és feltehetően egy mamutbordát talált egy helyi lakos Bulgáriában a rekordalacsonyra apadt Duna medrében – MTI.

A maradványokra szerdán bukkant Rjahovo falu egyik lakosa, a helyiek értesítették a közeli Rusze város Regionális Történeti Múzeumát. Nikolaj Nenov, a múzeum igazgatója BTA hírügynökségnek elmondta, a csontokat csütörtökön elszállítják további vizsgálatokra, hogy pontosan megállapítsák a lelet származását és korát.

„Nem nevezném szenzációnak, de minden ősi lelet felfedezése nagyon fontos a tudomány számára” – mondta Nenov, majd hozzátette: a feltételezések szerint ezen a területen egykor mocsár volt, ahol az állat évezredekkel ezelőtt elpusztult.