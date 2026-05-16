„Itt az ideje továbblépni” – Lewandowski bejelentette, hogy elhagyja a Barcelonát

Robert Lewandowski érzelmes videóban jelentette be, hogy a szezon végén elhagyja a Barcelona labdarúgócsapatát.

Négy kihívásokkal teli és kemény munkával töltött év után itt az ideje továbblépni. Azzal az érzéssel távozom, hogy teljesítettem a feladatomat

– mondta a 37 éves játékos, aki úgy érzi, sikerült visszajuttatni a Barcelonát ez idő alatt oda, ahová való a csapat.

Lewandowski 2022 nyarán érkezett a csapathoz, amellyel három bajnoki címet és összesen hét trófeát nyert az elmúlt négy évben. 191 mérkőzésen 119 gólt szerzett eddig, és a klub 14. legeredményesebb játékosaként távozik.

A lengyel csatárt szaúdi klubok mellett az amerikai Chicago Fire és a portugál Porto is csábítja.