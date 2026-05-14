Eszelős összeget kereshet Robert Lewandowski, ha bevállal 37 évesen egy szaúdi csapatot

A WP SportoweFakty cikke szerint a csatárnak lejár a szerződése Barcelonában és bár sorban állnak érte a csapatok Torinótól Manchesterig, mégis leginkább egy szaúdi ajánlat lehet a befutó. A portál ugyanis úgy tudja,

az al-Hilal évente 90 millió eurót fizetne Lewandowskinak. Ennél csak Karim Benzema és Cristiano Ronaldo keres jobban.

A lengyelek szerint nagyzserűen haladnak a tárgyalások, így könnyen elképzelhető, hogy nyártól Simone Inzaghi vezetőedző rendelkezésére áll. Az al-Hilal egyébként 1-1-es döntetlent játszott a Ronaldóval felálló al-Nasszr ellen, szinte biztosan második helyen zár.