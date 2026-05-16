Eldől az NB I-es bajnoki cím sorsa: Kisvárda-ETO, Ferencváros-Zalaegerszeg (élő)

Egyetlen mérkőzésre van attól a Győr labdarúgócsapata, hogy véget vessen a Ferencváros egyeduralmának az NB I-ben: a fővárosi csapat nyerte az előző hét bajnokságot.

Ha az ETO nyerni tud Kisvárdán, akkor biztosan bajnok lesz.

Borbély Balázs csapatának előnye egy pont a Fradi előtt, vagyis szerencsésebb esetben a döntetlen is elegendő számára az aranyérem megszerzéséhez, amennyiben a fővárosi rivális nem győz a Zalaegerszeg ellen. Sőt, extrém esetben a két bajnokaspiráns veresége esetén is a győriek örülhetnek majd szombat este. Pontazonosság esetén a több győzelem rangsorol, amelyben az FTC lenne a jobb.

A Ferencváros múlt szombaton a Zalaegerszeg legyőzésével megnyerte a Magyar Kupát, és szombaton újra a zalaiakkal játszik, akik viszont még megszerezhetik a bronzérmet, nem mellékesen pedig az ősszel 2-1-re nyertek a Groupama Arénában.

A ZTE mellett a Paks és a Debrecen is a bajnoki bronzért csatázik, a három csapat közül Bognár Györgyék vannak a legjobb helyzeten, ráadásul a már kiesett DVTK-val játszanak.