Eldől az NB I-es bajnoki cím sorsa: Kisvárda-ETO, Ferencváros-Zalaegerszeg (élő)

Mariano Gomez (b2) és Dibusz Dénes (j), a Ferencvárosi TC játékosai, valamint Oleksandr Pyshchur, az ETO FC játékosa (b) a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében játszott Ferencvárosi TC - ETO FC mérkőzésen.
admin Futó Csaba
2026. 05. 16. 16:52FRISSÍTVE: 2026. 05. 16. 17:27
Egyetlen mérkőzésre van attól a Győr labdarúgócsapata, hogy véget vessen a Ferencváros egyeduralmának az NB I-ben: a fővárosi csapat nyerte az előző hét bajnokságot.

Ha az ETO nyerni tud Kisvárdán, akkor biztosan bajnok lesz.

Borbély Balázs csapatának előnye egy pont a Fradi előtt, vagyis szerencsésebb esetben a döntetlen is elegendő számára az aranyérem megszerzéséhez, amennyiben a fővárosi rivális nem győz a Zalaegerszeg ellen. Sőt, extrém esetben a két bajnokaspiráns veresége esetén is a győriek örülhetnek majd szombat este. Pontazonosság esetén a több győzelem rangsorol, amelyben az FTC lenne a jobb.

A Ferencváros múlt szombaton a Zalaegerszeg legyőzésével megnyerte a Magyar Kupát, és szombaton újra a zalaiakkal játszik, akik viszont még megszerezhetik a bronzérmet, nem mellékesen pedig az ősszel 2-1-re nyertek a Groupama Arénában.

A ZTE mellett a Paks és a Debrecen is a bajnoki bronzért csatázik, a három csapat közül Bognár Györgyék vannak a legjobb helyzeten, ráadásul a már kiesett DVTK-val játszanak.

NB I, 33. (utolsó) forduló

Kisvárda Master Good-ETO FC 0-1

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 0-0

Diósgyőri VTK-Paksi FC 0-1

Debreceni VSC-Újpest FC 0-0

10'

Vezet az ETO!

Az éllovas az első kapura lövéséből betalált. Schön kaput remek kiugratást a védők közé, az alapvonal közeléből középre lőtt, Benbouali pedig az üres kapuba passzolt – lemaradtak róla a védők rendesen. Közeledik a trónfosztáshoz az ETO, főleg, hogy a Kisvárda az előző hét fordulóban mindössze két pontot szerzett.

4'

Révész Attila nem a levegőbe beszélt

Azt nyilatkozta ugyanis a napokban, hogy a tisztesség megkívánja, hogy a legerősebb csapattal álljanak ki és mindent megtegyenek a győzelemért. Petrásnak így már háromszor is kellett védenie az első percekben, bravúrja is volt. Amíg a Fradi nem vezet, az ETO-nak ez a 0-0 is jó, de azért nem indult biztatóan a meccs.

1'

És elkezdődött az utolsó forduló az NB I-ben

Kisvárdán voltak a legpontosabbak, a Fradi-pályán megemlékezést is tartottak. Mire Budapesten elkezdődött a meccs, a Kisvárdának már két nagy helyzete is volt, a Paks pedig előnybe került Diósgyőrben.

17:14

Már volt egy drámai bajnoki cím a nap során

A Hearts az utolsó pillanatokig vezetett a bajnokságban, de a záróforduló 87. percben elveszítette a bajnoki versenyfutást a Celtickel szemben. A Hearts 1960 után lehetett volna ismét bajnok.

16:57

Kisvárdán biztosan nem lesz éremátadás

Ha nyerne az ETO, ha második lesz, a kisvárdaiak közleménye szerint akkor sem lesz éremátadó.

Alakuljon bárhogy is a szombat, ha úgy zárul a mérkőzés, hogy arany- vagy ezüstérmes lesz a Győr, akkor sem lesz medálceremónia és kupaátadás az utolsó bajnokit követően Kisvárdán. Információink szerint az ETO vasárnap saját otthonában, Győrben ünnepli meg a szurkolókkal a jól sikerült szezonját

– írja a kisvardafc.hu.

16:49

Megvannak már a kezdőcsapatok

  • Kisvárda: Popovics – Nagy K., Radmanovac, Chlumecky, Bíró – Melnyik, Mbock, Popoola, Soltész D. – Mesanovic, Jordanov
  • ETO: Petras – Bíró, Krpic, Miangue, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Njie, Gavric, Schön – Benbouali

illetve

  • Ferencváros: Dibusz – Gómez, Raemaekers, O’Dowda – Cadu, Corbu, Kanikovszki, Rommens, Nagy B. – Gruber, Joseph
  • Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csonka, Várkonyi, Akpe Victory, Calderón – Kiss, Amato, Szendrei, Skribek – Joao Victor, Maxsuell
16:46

A Ferencváros az örökrangsor élén

Az FTC 1903-ban nyerte meg az első bajnoki címét, tavaly pedig már a 36. aranyat zsebelte be a klub. Utcahosszal vezet a Fradi az örökrangsorban, a második MTK-nak 23 bajnoki elsősége van. A mostanit megelőző hét szezonban a ferencvárosiak ünnepelhettek.

16:43

Az ETO 13 év után lehet ismét bajnok

A klub a 2012-13-as szezon végén ünnepelhetett, az volt a fennállása negyedik bajnoki címe. A Questo-botrány miatt aztán nem kapott licencet a csapat 2015-ben az NB I-re, a futsalcsapat és a város mentették meg a klubot, amely a harmadosztályból indulva küzdötte vissza magát az élvonalba – ez most az egymást követő második idénye az NB I-ben.

„Kell néhány nap, míg túltesszük magunkat ezen" – a derbit 8-3-ra elveszítette, de a bajnokságot megnyerte a Fradi

