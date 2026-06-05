„A hangideget is elvágták volna” – Rubint Réka elmondta, miért nem vállalta, hogy műtéti úton távolítsák el a daganatot a mellkasából

Rubint Réka a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor pénteki részében beszélt arról a rendkívül kockázatos beavatkozásról, amelyre végül nemet mondott. A fitneszedző négy éve küzd daganatos betegségével, amelyet idén áprilisban vállalt fel a nyilvánosság előtt.

„Az onkológiában az a legjobb, ha egy daganatot műtéti úton ki tudnak venni. Agócs doktor úr azt mondta, ki lehet venni, de úgy, hogy Rékát hasra fektetik, elaltatják, végig felvágják a hátát, a bordákat a gerincnél kettévágják, majd végleg kiveszik a bal tüdejét, meg ezt a csomót” – idézi a Blikk Rubint Réka férjét, Schóbert Norbit.

A hangideget is elvágták volna, hogy hozzáférjenek a daganathoz, és akkor még mindig nem biztos, hogy amikor ott vannak, ki tudják venni a daganatot, mert azt nem látják a felvételen, hogy mennyire van közel az artériához. Ha az megsérül, akkor 3-4 perc, és meghalsz… Azt mondta Agócsnak a sebésztársa, hogy erre a műtétre asszisztálni nem menne be, ezért úgy döntöttünk, nem vállaljuk be a műtétet

– mondta el Rubint Réka, aki végül a sugárkezelés mellett döntött.

Áttétek jelentek meg

A terápia kezdetben biztató eredményeket hozott: a daganat mérete 6 centiméterről 8 milliméterre csökkent. A kezelést kemoterápiával folytatták, ám a kezdeti megkönnyebbülés nem tartott sokáig. Néhány hónappal később, 2023 novemberében kiderült, hogy a daganat áttéteket képzett a tüdőben, ahol öt apró elváltozás jelent meg.

Nem tudjuk, hogy a kemó nem volt-e hatékony, de az is lehet, hogy már a nagy alapdaganat csinált áttétet, csak annyira pici volt még, hogy nem látszott a CT-n. A lényeg az, hogy ismét randiztam Agócs doktor úrral, a mellkassebésszel, és megnéztük, ez egyáltalán békó-e, vagyis ennek az áttéte vagy tüdődaganat. A szövettan megállapította, hogy ez az alapdaganatnak az áttéte. Elaltattak, a tüdőből kivette a két legnagyobb gócot, azt mondta, amit tud, kiszed. Kivette, elküldték szövettanra, a maradék háromra pedig kaptam erős sugarat, és azok el is tűntek

– emlékezett vissza Rubint Réka, aki nemrég újabb beavatkozáson esett át. Arról a minap így írt közösségi oldalán: