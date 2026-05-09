A Ferencváros 111. percben lőtt góllal nyerte meg a Magyar Kupát

A Puskás Arénában ötvenezer szurkoló előtt megrendezett mérkőzés jó hangulatot és nagyon gyenge játékot hozott. Kevés lehetőség adódott, az első kaput eltalált lövést védte Gundel-Takács Bence, majd a Fradi meddő mezőnyfölénye alakult ki szünetig. Térfélcsere után semmi sem változott, egyik fél sem vállalt kockázatot, szinte biztosnak tűnt a kétszer tizenötperces hosszabbítás.

7 fotó

A hosszabbításban öt perc alatt felpörögtek az események, mivel Amato belépőjénél elesett Corbu Máriusz a tizenhatoson belül. A játékvezető büntetőt ítélt, majd hosszú VAR-vizsgálat után maradt is a döntés. Bamidele Yusuf viszont pocsékul lőtte a büntetőt, így Gundel-Takács lábbal hárított. Úgy tűnt, hogy lesz még alkalma a ZTE kapusának tizenegyesekkel hőssé válni, de a 111. percben eldőlt a kupa sorsa. Egy gyorsan elvégzett szöglet után a rövidra mozgó Toon Raemaekers bombázott a lemaradó zalai védők mellett a kapuba.

A döntő történetéhez tartozik, hogy a díjátadó során hatalmas füttykoncert köszöntötte Szalai Ádámot, aki az érmeket és a kupát segített átadni. Robbie Keane vezetőedző együttese a kupagyőzelemmel elérte, hogy a második számú európai kupasorozat kvalifikációjában már biztosan indulhat, de ha a jövő hétvégi utolsó fordulóban az éllovas Győrt megelőzve megvédi a címét az NB I-ben, akkor ezt BL-selejtezős részvételre cseréli.