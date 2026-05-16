A Felcsút vezetőedzője a távozásáról szóló pletykákról: A táskám el van készítve mindig

A kormányváltás óta több olyan hír is napvilágot látott, miszerint jelentősen átalakulhat a Felcsút kerete, írtak külföldi és magyar válogatott távozókról is, valamint arról, hogy a vezetőedzőt, Hornyák Zsoltot a szlovák élvonalbeli Slovan Bratislava szemelte ki magának. Küldtünk kérdéseket a klubnak, amely eddig még nem reagált, ugyanakkor az M4 Sport rákérdezett a szezon utolsó bajnokiját követően az edzőnél a slovanos hírekre.

„Voltak már olyan hírek az évek alatt, hogy leváltanak, tehát az ember megszokja, és mindig örömteli, hogy beszélnek rólad, akár a határon túl. Azt, hogy szóba kerültem egy jó klubcsapatnál Szlovákiában, ez számomra örömteli.

De itt még élő szerződésem köt a Puskáshoz, és egy csomó munka, de a táskám el van készítve mindig, ha netán kirúgnának vagy ha jobb csapat keresne meg.

Van élő szerződésem, és még tele vagyok energiával a munkámban. Úgyhogy majd a jövő megmondja” – nyilatkozta a sportcsatornának a 2019 nyarán kinevezett Hornyák.

A felcsútiak pénteken 2-2-es döntetlent játszottak az MTK-val, a szezont pedig a hatodik helyen zárták. Hét éve ez a legrosszabb szereplése a csapatnak, amely az előző hat szezonból ötször is dobogós volt, de amikor nem, akkor is negyedikként végeztek.