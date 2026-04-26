A vendégek agresszív letámadással kezdtek, megpróbálták zavarba hozni a hazai játékosokat, de ez kevés eredménnyel járt, így az első tíz percben a fővárosi csapat volt veszélyesebb, Gyetvánnak akadt is dolga, hogy megóvja a góltól a paksi kaput.

Kényszerű Fradi-csere és vitatott kezezés

A Ferencvárosnak alig negyedóra után Kovacevic sérülése miatt változtatnia kellett csatárposzton, és ha nem is emiatt, de kiegyenlítettebbé vált a játék. Noha az iram és a színvonal sem volt magas, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, de paksi oldalon Vécsei fejjel tévesztett célt, az FTC-nél pedig Gruber nem találta el a kaput lábbal.

Az első félidő legvitatottabb jelenete, Gomez kezét érte a labda, de nem járt érte 11-es:

Egy szöglet után vezetést szerzett a címvédő a szemnfüles Joseph révén, majd a francia támadó rögtön a középkezdést követően akár másodszor is betalálhatott volna.

A Paks hátrányban próbált magasabb sebességi fokozatba kapcsolni és támadóbb szellemben fellépni, ez néhány percig ugyan sikerült, de ennek hátulütőjeként a riválisnak is esélyt kínált. Sőt, a szabad területeket kihasználva a nagyobb lehetőségeket a hazaiak hagyták ki, Corbu négy méterről sem tudta kapura fejelni a labdát, Joseph próbálkozásánál pedig Gyetván védett nagyot.

A Paks cseréje elszórta a labdát, a Fradi köszönte szépen

A vendégeknél Windecker sérülése miatt csereként beállt Máté első labdaérintéséből eladta a labdát, a Ferencváros ebből vezette a sokadik ígéretes kontráját, ezúttal pedig Joseph már nem hibázott.

A második gól érezhetően lezárta a mérkőzést, innentől a csapatok a hármas sípszót várták, így a kialakult néhány helyzet ellenére izgalom nem maradt az utolsó 25 percre, olvasható az MTI tudósításában.

A csereként beállt Böde azért nyomot hagyott a meccsen, amikor földre vitte Szalait egy sárgáért:

Győzelmével a Fradi jelenleg vezeti a tabellát a szintén 62 pontos Győr előtt, amely a forduló zárómeccsén a Debrecen vendége lesz.