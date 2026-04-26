„A második félidő katasztrófa volt” – a Győr idén harmadszorra sem tudta legyőzni a Lokit

Az első félidőben nem sok kockázatot vállaltak a csapatok, de a Győr így is megszerezte a vezetést egy remek villanás után: Schön beadása után Vitális két Loki-védő kíséretében fordult a kapu felé, majd a jobb felsőbe emelt.
A győriek kezdték aktívabban a második felvonást, de igazán nagy helyzete mégis a Debrecennek volt, ám Mejias három méterről a kapu mellé fejelt.
A veszélyes fejesekről szólt a második félidő
A másik oldalon Benbuali érkezett a legjobb ütemben egy bal oldali beadásra, ám a fejesét Demjén bravúrral védte, majd az esetet követő szögletnél Krpic lőtte a lelátóra az elé pattanó labdát.
A Debrecen a folytatásban is lelkesen küldte a labdákat a kapu elé, és Kusnyir beadása után Cibla mindenkit túlugorva egyenlített, a labda a lécről pattant a gólvonal mögé.
Kusnyir akár a győzelmet is megszerezhette volna, ám tiszta helyzetből elrontotta a fejest, így 1-1 lett a vége, vagyis a Győrnek két körrel a vége előtt egy pont az előnye a címvédő FTC előtt, amely 2-0-ra verte a Paksot.
A két csapat sorozatban ötödször játszott egymással döntetlent.
„A második félidő katasztrófa volt” – nyilatkozta csalódottan a Győr csapatkapitánya, Vitális Milán, aki azzal vigasztalta magát, hogy így is van egy pont előnyük, vagyis a saját kezükben van a sorsuk.
Az utolsó előtti fordulóban a Győr a már kiesett Diósgyőrt fogadja, míg a Fradi Újpestre látogat.
NB I, 31. forduló:
Debreceni VSC – ETO FC 1-1 (0-1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6554 néző
v.: Karakó
Debrecen: Demjén – Kusnyír, Mejias, Lang, Guerrero (Tercza, 89.) – Kocsis D. (Komáromi, 72.), Gordic (Camarasa, 89.), Szűcs T., Cibla (Patai, 89.) – Dzsudzsák (Manzanara, 72.), Szuhodovszki.
ETO: Petras – Bíró, Csinger, Krpic, Stefulj – Tóth R. (Miangue, 83.), Vitális – Schön (Vladoiu, 63.), Gavric, Bumba (Bánáti, 83.) – Benbuali (Piscsur, 89.).
gól: Cibla (73.), illetve Vitális (39.)
sárga lap: Mejias (44.), Gordic (82.), Guerrero (88.), illetve Gavric (35.), Vladoiu (78.)
A másik vasárnapi meccsen:
Ferencvárosi TC – Paksi FC 2-0
A tabella:
1. ETO FC 31 18 9 4 60-30 63
———————————————————-
2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59-31 62
3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47-35 50
———————————————————-
4. Zalaegerszegi TE FC 31 13 9 9 48-37 48
5. Paksi FC 31 13 8 10 55-43 47
6. Puskás Akadémia FC 31 12 6 13 38-40 42
7. Újpest FC 31 11 7 13 47-50 40
8. Kisvárda Master Good 31 11 7 13 35-46 40
9. Nyíregyháza Spartacus FC 31 10 8 13 44-54 38
10. MTK Budapest 31 9 9 13 52-59 36
———————————————————-
11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38-58 28
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 31 5 3 23 27-67 18
1.: BL-selejtező
2-3.: Konferencia Liga-selejtező
11-12.: kieső