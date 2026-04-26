„A második félidő katasztrófa volt” – a Győr idén harmadszorra sem tudta legyőzni a Lokit

Az első félidőben nem sok kockázatot vállaltak a csapatok, de a Győr így is megszerezte a vezetést egy remek villanás után: Schön beadása után Vitális két Loki-védő kíséretében fordult a kapu felé, majd a jobb felsőbe emelt.

A győriek kezdték aktívabban a második felvonást, de igazán nagy helyzete mégis a Debrecennek volt, ám Mejias három méterről a kapu mellé fejelt.

A veszélyes fejesekről szólt a második félidő

A másik oldalon Benbuali érkezett a legjobb ütemben egy bal oldali beadásra, ám a fejesét Demjén bravúrral védte, majd az esetet követő szögletnél Krpic lőtte a lelátóra az elé pattanó labdát.

A Debrecen a folytatásban is lelkesen küldte a labdákat a kapu elé, és Kusnyir beadása után Cibla mindenkit túlugorva egyenlített, a labda a lécről pattant a gólvonal mögé.

Kusnyir akár a győzelmet is megszerezhette volna, ám tiszta helyzetből elrontotta a fejest, így 1-1 lett a vége, vagyis a Győrnek két körrel a vége előtt egy pont az előnye a címvédő FTC előtt, amely 2-0-ra verte a Paksot.

A két csapat sorozatban ötödször játszott egymással döntetlent.

„A második félidő katasztrófa volt” – nyilatkozta csalódottan a Győr csapatkapitánya, Vitális Milán, aki azzal vigasztalta magát, hogy így is van egy pont előnyük, vagyis a saját kezükben van a sorsuk.

Az utolsó előtti fordulóban a Győr a már kiesett Diósgyőrt fogadja, míg a Fradi Újpestre látogat.