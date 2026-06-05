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Magyar Péter az MTVA-vezért felmondásáról: Ugyanezt várjuk a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól

Magyar Péter
Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 05. 18:37
Magyar Péter
Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök
A miniszterelnök élesen reagált Papp Dániel távozására.

Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter arra a hírre, hogy felmondott az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel.

A miniszterelnök azt írta:

Megkésve, de ma végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója. Ugyanezt várjuk el a Duna Médiaszolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól.

Papp Dániel a kormányváltásra hivatkozva mondott fel

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését, amit azzal indokolt, hogy az új kormány a közmédia átalakítására készül. A felmondási ideje alatt még ellátja feladatait.

A Tisza-kormány átvilágítást és szerkezeti reformokat helyezett kilátásba a közmédiában, költségvetési biztos kirendelésével és a működés felügyeletének szigorításával. Emellett politikai nyomás is nehezedett a vezetésre, miután felmerült, hogy a hírszerkesztésben irányított tartalomkészítés zajlott, emiatt pedig Magyar Péter a közmédia vezetőinek lemondását követelte.

Papp személye korábban is vitatott volt: jogerős ítéletben mondták ki, hogy hírt hamisított, ennek ellenére vezérigazgató lehetett belőle. 

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