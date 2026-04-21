Az utcán késelték meg a 19 éves labdarúgót Dániában, kétszer is műteni kellett

2026. 04. 21. 11:22
Életveszélyes állapotba került Alamara Djabi, a dán Mitdjylland 19 éves labdarúgója, amikor vasárnap éjjel megkéselték Herning városában. Klubja közlése szerint azóta sikerült stabilizálni az állapotát.

A rendőrségre hajnali 3 óra 34 perckor érkezett bejelentés egy késelésről a dániai Herning városában, írja a dán TV2. Később a Midtjylland labdarúgóklub a hivatalos oldalain közölte, hogy 19 éves játékosa, Alamara Djabi sérült meg életveszélyesen.

A 19 éves játékos a késelés következtében súlyos sérüléseket szenvedett, de két műtét után állapota már stabil. Felébredt a mesterséges kómából, és a körülményekhez képest jól van. Az FC Midtjylland szoros kapcsolatban áll a hatóságokkal és velük együttműködve támogatja őt és családját

– írták a közleményben.

Djabi Bissau-Guineából származik, 2023-ban igazolt a Midtjyllandhoz. Két mérkőzést játszott eddig az első csapatban, legutóbb az Európa Liga utolsó selejtezőkörében lépett pályára, 2025 augusztusában a finn KuPS elleni mérkőzésen a hajrára állt be csereként.

