Ironman-tragédia: holtan találták a brazil influenszert a triatlonverseny után

Mara Flávia Araújo a Houston közelében lévő Woodlands-tó vizében egy hosszútávú triatlonverseny úszószáma közben tűnt el.

A mentőcsapatokat helyi idő szerint reggel 7.30 körül riasztották, a vízfelületet több órán át szonárral és búvárokkal kutatták át, mire 9.40 körül megtalálták a holttestet.

„Szomorúan jelentjük be az Ironman Texas triatlonon részt vevő sportoló halálát. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és barátainak, és támogatásunkat kínáljuk ebben a nehéz időszakban. Köszönjük a mentőszolgálatok gyors reagálását” – írták a rendezvény szervezői egy hivatalos közleményben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mara Flávia (@maraflavia) által megosztott bejegyzés

A 38 éves sportoló halálának oka ismeretlen, de információk szerint a verseny előtt nem érezte magát jól.

Beteg volt az utazás előtt. A feleségemmel beszéltünk vele, és úgy láttuk, hogy túl gyenge a versenyhez. Bár néhány nappal korábban, amikor beszéltünk vele, biztosított minket arról, hogy minden rendben van. Még mindig nem hiszem el, ami történt

– nyilatkozta Luis Taveira, a sportoló barátja.

Mara Flávia Araújo körülbelül 10 éve triatlonozott, az újságíróként és influenszerként is ismert sportoló népszerű volt, az Instagramon 60 ezren követték. Korábban rádiós műsorvezetőként is dolgozott, nemrég pedig részmunkaidős DJ lett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Meia Hora Mix Show (MHMS) (@meiahoramixshow) által megosztott bejegyzés

Az Instagram-követőinek nemrégiben írt bejegyzésben elárulta, hogyan váltott triatlonra, miután egészségügyi problémát diagnosztizáltak nála. Azt mondta: