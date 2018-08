Három perc alatt kiállították a Juve korábbi játékosát

Akik az elmúlt években követték a Serie A küzdelmeit még bizonyára jól emlékeznek Felipe Melóra. A brazil játékos megfordult a Juventus, az Internazionale és a Fiorentina csapataiban is, de külföldön a Galatasarayban is lehúzott két évet. Végül visszatért szülőhazájába 2017-ben, de érdekes módon nem korábbi klubjai egyikébe (Flamengo, Cruzerio, Grémio), hanem a Palmeirasba.

A dél-amerikai bajnokság fele már lement, a térség Bajnokok Ligájának megfelelő sorozatában, a Libertadores Kupában pedig az egyenes kieséses szakasznál tartanak. Utóbbiban szerepelt magyar idő szerint a Palmeiras, amely a paraguayi Cerro Portenót látta vendégül. A meccsnek Felipe Melo megadta az alaphangot: alig telt el három perc, amikor úgy ment egy hosszan megtolt labdáért, hogy ellenfele lábán térdtől lefelé mindennek adott egy kicsit stoplival. A játékvezező előbb sárga lapot adott, majd meggondolta magát és kiállította a középpályást.

Nem alakult jól a találkozó a braziloknak, 1-0-ra kikaptak, ráadásul a hajrában Deyverson is teljesen elveszítette a fejét. A csereként beállt támadó alaposan megpördült a levegőben, miután elkaszálták, mire a Palmeiras játékosa felpattant, elkezdte a közönséget hergelni és a paraguayi csapat játékosaival többször is összeakaszkodott. Az lett a műsor vége, hogy ő is azonnal piros lapot kapott – meg a cirkuszt megunó Marcos Caceres is, aki hátulról felborította.

A végeredmény egyébként még így is a Palmeirasnak kedvezett, mivel az első meccsen idegenben 2-0-ra nyert, így 2-1-s összesítéssel bejutott a Libertadores Kupa negyeddöntőjébe, ahol a chilei Colo Colóval találkozik majd.

Nyitókép: Alexandre Schneider/Getty Images