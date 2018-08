Lelkesedésében pályára rohant meccs közben egy brazil partjelző

A Real 45 milliós tinije most megmutatta, miért sztárolják annyira

A nap focis videóját kétségtelenül a brazil másodosztály hozta. Az egyébként nem túl eseménydús Figueirense-CRB mérkőzésen ugyanis annyira lelkes volt a partjelző, hogy berohant a pályára.

A mérkőzés utolsó negyedórájában emberhátrányban rettenetes szerencsétlenkedést produkált a komplett vendégcsapat, de a Figueirensének sikerült így is összehozniuk egy lest. Ezt remekül láthatta a partjelző is, hiszen néhány méterről nézte az esetet – pedig a tizenhatos előterében történt.

Este árbitro assistente estava tão focado em acompanhar um lance que até invadiu o campo 😂 pic.twitter.com/NKP7sZJnIp — B24 (@B24PT) 2018. augusztus 1.

Egyébként a meccsen nem esett gól, csak egy piros lap. A Figueirense 4. helyen áll a brazil másodosztályban féltávnál, a CRB viszont épphogy a kieső helyek előtt áll és elnézve a védekezést, nem lenne meglepő, ha a harmadosztályba pottyanna év végén.