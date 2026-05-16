A negyedik szakasz – a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező – Mohácsról eredetileg délben rajtolt volna, ám a szervezők reggeli tájékoztatása szerint ez végül egy órát csúszik 13.00-ra.

Az útvonalból kikerül a Villány, Siklós, Harkány hurok, a mezőny Villányból egyből Pécs felé fordul majd.

Itt a hegyi körpálya változatlan marad, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba érnek. Az eredeti 188 kilométer helyett 143 kilométert tekernek, a befutó várható időpontja nem módosul – áll a hivatalos honlapon. A rövidítés a csapatok kérésére történt.

A versenyzők egészsége a legfontosabb

A villányi és a pécsi Széchenyi téri gyorsasági részhajrák helyett a pécsi Szigeti úton jelölnek ki új részhajrápontot, itt az utolsó három körben osztanak majd pontokat és bónuszmásodperceket.

Ez egy rendkívüli döntés a szervezők részéről

– mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, aki hozzáfűzte: a végül kieső településeken is nagyon várják a Tour de Hongrie-t. „A versenyzők biztonsága, az egészségük megőrzése az elsődleges. Nem mindegy, hogy a pécsi hegyi szakasz elejéhez érve kettő vagy három órát áznak az esőben” – tette hozzá.

Eisenkrammer elmondása szerint szervezési oldalról komoly kihívás ez a módosítás, hiszen hetekkel, hónapokkal korábban leegyeztetett rendőri zárásokat kell most újraszervezni.