„Van egy határ, amit nem szabad átlépni” – óriási mázli, hogy nem okozott balesetet a bringásokat riogató néző a Girón

Luca Bettini / AFP
2026. 05. 15. 13:56
A rendőrség vádat emelt két néző ellen, akik a versenyzők testi épségét veszélyeztették a Giro d'Italia 6. szakaszán.

„Tiszteld a kerékpárosokat, tiszteld a versenyt, tiszteld a Girót. Szurkolók, tifosi. Szeretjük, amikor ott vagytok az út mellett. Szeretjük a lelkesedéseteket, szeretjük, hogy buzdítjátok a versenyzőket, szeretjük, hogy flamingónak öltöztök.

De van egy határ, amit nem szabad átlépni. Ne legyetek olyanok, mint ez a srác

– ezt az üzenetet tették ki a Giro d’Italia X-oldalára, miután a csütörtöki, Paestum és Nápoly közötti 142 kilométeri szakaszon egy néző azzal szórakozott, hogy próbálta meglökni, megérinteni (megijeszteni?) az elhaladó bringásokat egy körforgalomnál San Vitalianóban.

Az egyik versenyző majdnem meglegyintette a barátait az ostoba viccelődéssel szórakoztató nézőt, aki szerencsére nem okozott balesetet a megmozdulásával. A Cyclingnews azt írja, a rendőrség azonosította a két 19 éves férfit, akik ellen vádat emeltek közúti veszélyeztetés miatt.

Így nézett ki az eset másik oldalról:

A bukással tarkított befutó után Davide Ballerini (XDS Astana) nyerte a 6. szakaszt. Pénteken a Formia és Blockhaus közötti 244 kilométer és hegyi befutó vár a mezőnyre.

