„Van egy határ, amit nem szabad átlépni” – óriási mázli, hogy nem okozott balesetet a bringásokat riogató néző a Girón

„Tiszteld a kerékpárosokat, tiszteld a versenyt, tiszteld a Girót. Szurkolók, tifosi. Szeretjük, amikor ott vagytok az út mellett. Szeretjük a lelkesedéseteket, szeretjük, hogy buzdítjátok a versenyzőket, szeretjük, hogy flamingónak öltöztök.

De van egy határ, amit nem szabad átlépni. Ne legyetek olyanok, mint ez a srác

– ezt az üzenetet tették ki a Giro d’Italia X-oldalára, miután a csütörtöki, Paestum és Nápoly közötti 142 kilométeri szakaszon egy néző azzal szórakozott, hogy próbálta meglökni, megérinteni (megijeszteni?) az elhaladó bringásokat egy körforgalomnál San Vitalianóban.

Respect the riders. Respect the race. Respect the #GirodItalia 🫶 Fans, Tifosi. We love you on the roadside. We love your enthusiasm, we love that you cheer on the riders, we love that you dress like flamingos. ❌ But there’s a line not to cross. Don’t be like this guy. pic.twitter.com/iO7wJNkUOa — Giro d’Italia (@giroditalia) May 14, 2026

Az egyik versenyző majdnem meglegyintette a barátait az ostoba viccelődéssel szórakoztató nézőt, aki szerencsére nem okozott balesetet a megmozdulásával. A Cyclingnews azt írja, a rendőrség azonosította a két 19 éves férfit, akik ellen vádat emeltek közúti veszélyeztetés miatt.

Így nézett ki az eset másik oldalról:

A bukással tarkított befutó után Davide Ballerini (XDS Astana) nyerte a 6. szakaszt. Pénteken a Formia és Blockhaus közötti 244 kilométer és hegyi befutó vár a mezőnyre.