Leszakad az ég: hétvégén akár a havi csapadékmennyiség fele is lehullhat

Szombaton felhős, csapadékos időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arrafelé. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható – legkisebb eséllyel a nyugati és keleti határvidéken, írja a Kiderül.

A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól északnyugaton néhol már viharossá fokozódik. Másutt legfeljebb élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Késő este 10, 15 fok lesz.