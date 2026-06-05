Komoly átalakulás a Fradinál, magyar válogatott játékosok is távoznak

Komoly változásokkal készülünk az új szezonra – ezzel a felütéssel jelentett be a keretet érintő hírt az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban szereplő FTC, majd a klub közölte, hogy öt magyar játékos és hat légiós is távozik.
- Sofron István és Nagy Krisztián nemrég a magyar válogatott elitvébés bennmaradásából vette ki a részét,
- de máshol folytatja Farkas Boldizsár, Seregély Máté és Tóth Richárd is.
A légiósok közül Joose Antonen, Tyler Coulter, Luke Green, Gordie Green, Marek Hudec és Alexander Ytterell távozik. Az már korábban eldőlt, hogy Brady Shaw és Arany Gergely sem az FTC-ben folytatja. Shaw és Coulter a legponterősebb játékosok voltak a szezonban, Greennek pedig a legjobb plusz/mínusz-mutatója volt a keretből.
Nemrég híre ment, hogy nehéz helyzetben vannak a ferencvárosi szakosztályok, elsősorban a férfi kézilabdázók, akiknél komoly fizetéscsökkentés lesz. A klub májusi közgyűlésén elhangzott, hogy az FTC minden csapatát benevezik az élvonalbeli bajnokságokba, és az osztrák bázisú ICEHL is közölte, hogy a következő szezonban ott lesz a Ferencváros a mezőnyben.
A napokban az is kiderült, hogy az edzői stáb marad a Fradinál, így továbbra is a finn Timo Saarikoski lesz a vezetőedző, illetve van már egy érkező is, a magyar válogatott Ortenszky Tamás a svájci másodosztályból tér haza a Ferencvárosba.
A Fradi az előző szezonban csatlakozott az osztrák bázisú ligához, ahol elsőre elég biztatóan kezdett, a Fehérvár elleni meccsen közel volt ahhoz, hogy az egyenes kieséses szakaszt is elérje, végül a 11. helyen zárt.
Egy érkező, sok távozó
Érkezett: Ortenszky Tamás (EHC Winterthur)
Távozott: Brady Shaw (HC Innsbruck), Arany Gergely (Háromszéki Ágyúsok), Sofron István (?), Nagy Krisztián (?), Farkas Boldizsár (?), Seregély Máté (?), Tóth Richárd (?), Joose Antonen (?), Tyler Coulter (HK Poprad), Luke Green (?), Gordie Green (?), Marek Hudec (?), Alexander Ytterell (?)