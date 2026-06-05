Komoly átalakulás a Fradinál, magyar válogatott játékosok is távoznak

Komoly változásokkal készülünk az új szezonra – ezzel a felütéssel jelentett be a keretet érintő hírt az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban szereplő FTC, majd a klub közölte, hogy öt magyar játékos és hat légiós is távozik.

Sofron István és Nagy Krisztián nemrég a magyar válogatott elitvébés bennmaradásából vette ki a részét,

és nemrég a magyar válogatott elitvébés bennmaradásából vette ki a részét, de máshol folytatja Farkas Boldizsár, Seregély Máté és Tóth Richárd is.

A légiósok közül Joose Antonen, Tyler Coulter, Luke Green, Gordie Green, Marek Hudec és Alexander Ytterell távozik. Az már korábban eldőlt, hogy Brady Shaw és Arany Gergely sem az FTC-ben folytatja. Shaw és Coulter a legponterősebb játékosok voltak a szezonban, Greennek pedig a legjobb plusz/mínusz-mutatója volt a keretből.

Nemrég híre ment, hogy nehéz helyzetben vannak a ferencvárosi szakosztályok, elsősorban a férfi kézilabdázók, akiknél komoly fizetéscsökkentés lesz. A klub májusi közgyűlésén elhangzott, hogy az FTC minden csapatát benevezik az élvonalbeli bajnokságokba, és az osztrák bázisú ICEHL is közölte, hogy a következő szezonban ott lesz a Ferencváros a mezőnyben.

A napokban az is kiderült, hogy az edzői stáb marad a Fradinál, így továbbra is a finn Timo Saarikoski lesz a vezetőedző, illetve van már egy érkező is, a magyar válogatott Ortenszky Tamás a svájci másodosztályból tér haza a Ferencvárosba.

A Fradi az előző szezonban csatlakozott az osztrák bázisú ligához, ahol elsőre elég biztatóan kezdett, a Fehérvár elleni meccsen közel volt ahhoz, hogy az egyenes kieséses szakaszt is elérje, végül a 11. helyen zárt.