atlétikalondon marathonmaratonmaratonfutás
Sport

Őrület: kenyai atléta törte át a kétórás álomhatárt maratonfutásban

24.hu
2026. 04. 26. 13:37
A kenyai Sabastian Sawe elsőként törte át hivatalos versenykörülmények között a kétórás álomhatárt maratonfutásban, ugyanis vasárnap 1:59:30 órás idővel győzött a London Marathonon.

A korábbi csúcsot honfitársa, a két éve balesetben elhunyt Kelvin Kiptum tartotta 2:00:35 órával, melyet a 2023-as Chicago Marathonon ért el.

A 31 éves Sawe megvédte a címét a London Marathonon, és négyből négy győzelemnél tart a maratoni távú versenyeken. A BBC azt írja, az újdonsült rekorder Kenya nyugati felében rendszerint magaslaton edzőtáborozik, és mindössze havonta kétszer látja a feleségét és a fiát.

A második is 2 órán belül ért célba

Sawe történelmi teljesítménye ellenére végig rendkívül izgalmas volt a viadal, a maratoni távon ezúttal debütáló etióp Yomif Kejelcha szinte végig a sarkában volt, így ő is két órán belül ért célba, mindössze 11 másodperccel maradt el a maratonfutásban veretlen világklasszistól. A harmadik az ugandai Jacob Kiplimo lett 2:02:28 órás idővel.

A tanára megmondta

Sawe futókarrierjét a nagybátyja, a 2008-as olimpián ugandai színekben 800 méteren versenyző Abraham Chepkirwok, valamint egy tanára is egyengette, utóbbi azt mondta neki:

A futásban rejlik a szerencséd, és ezzel alapozhatod meg a jövődet.

Sawe a célba érkezés után köszönetet mondott a közönségnek, amely sokat segített neki a szurkolással, és elárulta, mivel az ősszel sérült volt, így idén kezdte el ismét az edzéseket, és mostani győzelmével meglett az eredménye az elmúlt négy hónap kemény felkészülésének.

Új rekord a nőknél is

A nőknél is minden idők legjobb eredményét hozta a szigetországi verseny: az etióp Tigst Assefa 2:15:41 óra alatt teljesítette a 42,195 kilométeres távot, így kilenc másodpercet faragott saját rekordján.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik