Megdőlt a női világcsúcs a londoni maratonon

Az etióp Tigst Assefa megdöntötte a női maratonfutás világcsúcsát, mivel 2:15:50 órás eredménnyel megnyerte a vasárnapi London Marathont.

Az eddigi világrekordot – a tavalyi londoni verseny óta – a kenyai Peres Jepchirchir tartotta 2:16:16 órával. Assefa minden idők leggyorsabb idejét futotta kizárólag nők számára rendezett maratonon, de 25 másodperccel lassabb Paula Radcliffe 2003-as, vegyes mezőnyben elért csúcsánál.

