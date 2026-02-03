sportvízilabdanői vízilabdanői vízilabda eb
Visszavághat a női pólóválogatott egyetlen vereségéért az Eb-döntőben

Rybanska Natasa és a holland Nina Ten Broek a középdöntőben.
24.hu
2026. 02. 03. 23:06
Hollandia jutott a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjébe, miután 8-4-re verte Olaszországot.

A hollanok végig kontrollálták az elődöntőt, minden negyedet lehoztak csupán egy bekapott góllal. Ez bőven elegendő volt a sikerhez, hiszen rögtön az első játékrészben négyet lőttek az olaszoknak, így nem is igazán maradt kérdés, hogy bejutnak majd a fináléba is.

Magyarország büntetőkkel verte Görögországot a másik ágon, a mieink pedig revansot vehetnek a döntőben, ugyanis az egész Európa-bajnokságon csak Hollandia győzte le Cseh Sándor csapatát. A címvédő elleni utolsó nagy összecsapásra csütörtökön 20:15-től kerül sor.

Női vízilabda-Eb, elődöntő

Hollandia-Olaszország 8-4 (4-1, 1-1, 1-1, 2-1)

