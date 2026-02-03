„Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak” – meghatódva nyilatkozott a póló-Eb elődöntőjének hőse

A magyar csapat egyszer sem került hátrányba az elődöntő során, de rendkívül kemény, taktikus küzdelmet hozott a két együttes mérkőzése. Végül csak ötméteresek döntöttek, a párbaj végére pedig kapust cserélt Cseh Sándor szövetségi kapitány, ami telitalálatnak bizonyult. Golopencza Szonja ugyanis mindössze két lövéshez állt kapuba, de mindkettőt védeni tudta.

Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak! A lányok korábban is említették, hogy az ötméteresek az erősségeim, ezt eddig nem tudtam megmutatni, most szerencsére sikerült. Megbeszéltük előre Bercivel (Áts Bertalan kapusedző – a szerk.), hova lőnek a görögök, oda ugrottam, amit megbeszéltünk. A Bogi megcsinálta a meccsen, én meg csak őt segítettem

– mondta az M4 Sportnak a büntetőpárbaj hőse.

Cseh a mérkőzést követően azt mondta, hogy egyszerűen nem érdemelték volna meg a görögök, hogy legyőzzék a csapatát ezen a mérkőzésen.

„A világbajnokkal játszottunk. Ez egy nagyon jó csapat, de szerintem a mérkőzést most mi irányítottuk, lehelettel talán végig elöl voltunk, jobbak voltunk náluk. Ettől függetlenül sajnos nem tudtuk végérvényesen lezárni a találkozót. Valahogy tudtuk tartani az utolsó pillanatig az előnyünket, de nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk ma. Minden nap elvárásom a csapattal szemben, hogy hasonlóan álljanak a vízilabdához. Ezt megköszöntem a lányoknak, viszont meg kell tanulni megnyerni az ilyen mérkőzéseket, még ha nem is volt egy könnyű meccs. Egy blokkon, egy lövésen múlik” – értékelt a vezetőedző.

A női pólóválogatott csütörtökön 20.15-kor ugrik medencébe, hogy megnyerje a tornát. Ellenfele az a Hollandia lesz, amely legyőzte 5-4-re a középdöntőben.