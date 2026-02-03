Büntetőkkel jutott Eb-döntőbe a női pólóválogatott

A magyar vízilaba-válogatott döntőbe jutott az Európa-bajnokságon, miután büntetőkkel legyőzte Görögországot.

Rettentő idegesen játszottak a csapatok, de végül jobban kezdtek a mieink, hiszen az első gólokat a magyarok dobták. Nagyon feszes védekezés, de gyengécske támadások jellemezték a feleket, ezért fontos volt, hogy Cseh Sándor csapata tudott először előnybe kerülni.

Félidőben 4-3-ra vezettek a magyarok, ez az előny pedig az utolsó negyedre is megmaradt, ami komoly bravúr, tekintve, hogy percekig lőni sem tudtunk, mert rendre szabálytalannak látták a centereinket. Az utolsó játékrészben is pattanásig feszültek az idegek, sokáig nem is esett gól. Az utolsó három percben aztán megérkeztek a találatok, előbb két góllal elléptek a magyarok, amire viszont kettővel felelt Görögország. Negyven másodperc maradt megnyerni a meccset, de ez elmaradt, a döntés így a büntetőkre maradt.

Keszthelyi Rita rögtön rontott egyet, a görögök viszont tűpontos pattintásokkal jártak túl Neszmély Boglárka eszén, pedig a kapus két ötméterest fogott rendes játékidőben. Cseh Sándor ezt látva kapust cserélt, ami nyerő húzásnak bizonyult, a magyarok nem hibáztak többet, Golopencza Szonja ellenben mindkét lövést kivédte, így döntőbe jutott a pólóválogatott!

Görögország veretlenül jutott elődöntőbe, ám ezúttal alulmaradt, így az is eldőlt, hogy senki sem fogja veretlenül megnyerni ezt a tornát. A döntőben a Hollandia-Olaszország mérkőzés győztese vár.