Büntetőkkel jutott Eb-döntőbe a női pólóválogatott

Faragó Kamilla
Szigetváry Zsolt / MTI
Faragó Kamilla
admin Aranyossy Áron
2026. 02. 03. 18:10FRISSÍTVE: 2026. 02. 03. 20:32
Faragó Kamilla
Szigetváry Zsolt / MTI
Faragó Kamilla

A magyar vízilaba-válogatott döntőbe jutott az Európa-bajnokságon, miután büntetőkkel legyőzte Görögországot.

Rettentő idegesen játszottak a csapatok, de végül jobban kezdtek a mieink, hiszen az első gólokat a magyarok dobták. Nagyon feszes védekezés, de gyengécske támadások jellemezték a feleket, ezért fontos volt, hogy Cseh Sándor csapata tudott először előnybe kerülni.

Tiba Panna.
Natasa Rybanska (k) és a görög Eleftheria Plevritu (j).
Női pólóválogatott blokkja.
Golopencza Szonja
Faragó Kamilla
9 fotó

Félidőben 4-3-ra vezettek a magyarok, ez az előny pedig az utolsó negyedre is megmaradt, ami komoly bravúr, tekintve, hogy percekig lőni sem tudtunk, mert rendre szabálytalannak látták a centereinket. Az utolsó játékrészben is pattanásig feszültek az idegek, sokáig nem is esett gól. Az utolsó három percben aztán megérkeztek a találatok, előbb két góllal elléptek a magyarok, amire viszont kettővel felelt Görögország. Negyven másodperc maradt megnyerni a meccset, de ez elmaradt, a döntés így a büntetőkre maradt.

Keszthelyi Rita rögtön rontott egyet, a görögök viszont tűpontos pattintásokkal jártak túl Neszmély Boglárka eszén, pedig a kapus két ötméterest fogott rendes játékidőben. Cseh Sándor ezt látva kapust cserélt, ami nyerő húzásnak bizonyult, a magyarok nem hibáztak többet, Golopencza Szonja ellenben mindkét lövést kivédte, így döntőbe jutott a pólóválogatott!

Görögország veretlenül jutott elődöntőbe, ám ezúttal alulmaradt, így az is eldőlt, hogy senki sem fogja veretlenül megnyerni ezt a tornát. A döntőben a Hollandia-Olaszország mérkőzés győztese vár.

Női Európa-bajnokság, elődöntő

Magyarország-Görögország 12-11 (3-1, 1-2, 2-2, 2-3, 4-3) – ötméteresekkel

gólszerzők: Garda 2, Keszthelyi 2, Tiba 1, Sümegi 1, Leimeter 1, Faragó 1, illetve Kszenaki 2, Sziuti 2, E. Plevritu 2, Ninu 1, Miriokefalitiki 1

Magyarország: Neszmély Boglárka – Keszthelyi Rita, Vályi Vanda, Aubéli Tekla, Sümegi Nóra, Faragó Kamilla, Szilágyi Dorottya – cserék: Garda Krisztina, Leimeter Dóra, Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa, Varró Eszter, Tiba Panna, Golopencza Szonja

19:53

Büntetőkkel jutott Eb-döntőbe a női vízilabda-válogatott

Végig vezetett a női pólócsapat Görögország ellen, de hiába húzott el 8-6-ra az utolsó két percre, végül nem tartott ki az előny. Ötméteresekkel kellett dönteni, amit bár hibával kezdtünk, a beálló Golopencza Szonja megnyert nekünk.

19:33

Büntetőpárbaj: 3-4

VÉGE! Golopencz mindkét büntetőt kivédte, döntős a magyar válogatott!

19:32

Büntetőpárbaj: 3-2

Nem akarnak rontani, ezúttal a jobb felsőbe pattant Neszmély keze felett.

19:31

Büntetőpárbaj: 2-2

Leimeter gyönyörűen kilőtte a bal felső sarkot. Ennél jobban nem lehet lőni!

4. negyed, 8. perc

8-8

Büntetők jönnek! Nem sikerült az utolsó támadást góllal befejezni, Garda centerezése után Dömsödi tűnt el, de nem fújtak semmit. Kontrára nem maradt idő, jöhetnek az ötméteresek!

4. negyed, 8. perc

8-8

Leimeter lövése sajnos pontatlannak bizonyult, Tibát pedig kiállították. Időt kértek a görögök, Elefteria Plevitru 39 másodperccel a vége előtt kiegyenlített…

4. negyed, 7. perc

7-8

Sajnos nem sikerült megőrizni a kétgólos előnyt, Siouti középről váratlanul lőtt kapufás gólt.

4. negyed, 7. perc

6-8

Időt kért Cseh Sándor és milyen jól tette! Jó védekezés után Keszthelyi Rita lóbált sokáig, majd visszahúzta a rövidbe! A legjobbkor villant!

4. negyed, 6. perc

6-7

Hohó, micsoda meglátás! Faragó Kamilla öt rontott lövés után hatodjára is megpróbálta, a blokkoló védő hóna alatt laposan süvített be a labdája a bal alsóba.

4. negyed, 5. perc

6-6

Nem lehetett minden lövést megúszni, Xenaki csak utat talált a kapunkba. Nincs már sok idő, ha eddig idegesek voltak a csapatok, képzelhetik olvasóink, most milyen lélekállapotban vannak a pólósok. Nagyon izgalmas meccs!

4. negyed, 4. perc

5-6

Sajnos Görögország is kiválóan védekezik, ezt sikerült kétszer is bemutatniuk, egyszer emberhátrányban is. Támadásban viszont nagyon tanácstalannak tűnnek a görögök, amit persze nem bánunk. Keszthelyi lövését védte a kapus, óriási oda-visszázás zajlik a medencében. A nagy kapkodásnak hála egy vacak ejtést simán lehúzott Neszmély. Keszthelyi újabb lövése is kimaradt.

4. negyed, 3. perc

5-6

Vályi meghúzta a váratlant, de sajnos pontatlanul. Neszmély viszont hatalmasat védett, a felső lécre tolta a labdát. Xenaki lövését védte Neszmély, de a kipattanónál szabálytalannak látták a magyar kapust, ezért ötméterest kaptak a görögök. Szigorú döntésnek tűnik, de nincs már challenge-ünk. De nem is kell, Neszmély kapufára tolta a büntetőt!

4. negyed, 1. perc

5-6

Vályi Vanda négyből négyszer elhozta a labdát, de sajnos Leimeternek el kellett lőni egy nem ideális helyzetet is, mert lejárt volna az idő. Kapu mellé lőtt. Xenakiról kiküldték Tibát, de Elefteria Plevritu kapu mellé lőtt.

3. negyed, 8. perc

5-6

Nehéz menet volt a vége, sikerült kivédekezni egy támadást, de a túloldalon megint hibáztak a magyarok. Két másodperc alatt viszont nem lehetett már támadni, vége a harmadik negyednek.

3. negyed, 7 perc

5-6

Dömsödiről kiküldtek egy védőt, de Garda lövése elakadt a blokkban, de a túloldalon Neszmély szépen védett egy bal szélről érkező lövést. Túloldalon Leimeter lövése a lécen csattant, majd Dömsödi is kiállítást kapott, a görögök pedig időt kértek.

3. negyed, 5 perc

5-6

Videóztak hosszasan egy jelenetet, mert Garda kapott egy nagy pofont, de az a felvételeken is látszott, hogy nem szándékosság állt a háttérben, hanem úszás közben érte el az arcát a görög. Végül nem is osztottak ki érte piros lapot. Ezt követően az ellenfelünktől is végre elvettek egy labdát, de Tiba gyengécske lövése nem okozott gondot. Szerencsénkre Xenaki nagyon rosszul centerezett.

3. negyed, 4. perc

5-6

Rögtön fórba is kerültünk, de sajnos nem sikerült élni vele, Rybanska lövése a lécen csattant. Ezután nagyon szépen kivédekeztünk egy támadást, majd sakk-mattig játszották a támadást a mieink, Tiba passzából lőtt nagy helyzetből Leimeter a kapuba.

