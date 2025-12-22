Mérlegen az NB I-es ősz: az ETO kesztyűt dobott a Fradi elé, van-e válasza a címvédőnek?

„Kikényszerített” fiatalpercek és magyarkvóta, az MLSZ ellen tüntető szurkolók, elszalasztott vb-álom: eseménydús volt a magyar futballban a 2025/2026-os idényből eddig eltelt időszak. Az évadot keretező eseményekkel később foglalkozunk, most az NB I hosszú őszét vizsgáljuk meg: élen az ETO, de a favorit továbbra is a legerősebb keretű Ferencváros.
Ha mást nem is, azt nagy biztonsággal állíthatjuk, ebben a szezonban zöld-fehér együttes lesz a bajnok.
Dr. Fradi és Mr. Hyde
