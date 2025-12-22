labdarúgássportmarosi gergelyelemzés
Sport

Mérlegen az NB I-es ősz: az ETO kesztyűt dobott a Fradi elé, van-e válasza a címvédőnek?

A győztes győri csapat játékosai a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójában játszott ETO FC - Puskás Akadémia FC mérkőzés után a győri ETO Stadionban 2025. december 20-án. A Győr 2-0-ra nyert, így a tabella élén tölti a téli szünetet.
Krizsán Csaba / MTI
Az élen telelő ETO játékosai.
admin Marosi Gergely
2025. 12. 22. 18:22
Aranyvasárnapig kellett várni, hogy a labdarúgó NB I – hivatalos nevén Fizz Liga – téli pihenőre térjen, az idény a DVSC–Kisvárda mérkőzéssel és talán az ősz góljával (Tonislav Jordanov a félpályán túlról emelt pazarul Varga Ádám kapujába) zárult. A címvédő, sorozatban nyolcadik bajnoki címére hajtó Ferencváros megint lemaradt az őszi elsőségről, de a minimális hátrányt tavasszal eddig rendre megfordította. Sikerül-e ez most is, és ki tud-e alakítani a listavezető ETO FC Győr vagy a harmadik Paks egy izgalmas bajnoki versenyfutást?

„Kikényszerített” fiatalpercek és magyarkvóta, az MLSZ ellen tüntető szurkolók, elszalasztott vb-álom: eseménydús volt a magyar futballban a 2025/2026-os idényből eddig eltelt időszak. Az évadot keretező eseményekkel később foglalkozunk, most az NB I hosszú őszét vizsgáljuk meg: élen az ETO, de a favorit továbbra is a legerősebb keretű Ferencváros.

 Ha mást nem is, azt nagy biztonsággal állíthatjuk, ebben a szezonban zöld-fehér együttes lesz a bajnok.

Dr. Fradi és Mr. Hyde

