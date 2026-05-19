Meghalt Scherer Péter, az elmúlt harminc év magyar filmjének ikonja

Május 19-én, délelőtt váratlanul elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész – derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebook-on közzétett posztjából. A tragédia okára egyelőre nem derült fény.

Scherer 1961. november 16-án született Ajkán, egyetemi diplomát pedig nem színészként, hanem építőmérnökként, 1987-ben szerzett a Műegyetemen. Huszonkét évesen, 1984-ben lett az Arvisura Színházi Társulat tagja, ahol tíz évet töltött. 1996-ben színész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától, majd két évnyi szabadúszás után 1997-ben a Bárka Színház egyik alapítójaként újra csak lett állandó teátruma. 2002-ben aztán a Krétakör művésze lett, 2009-től haláláig pedig a Nézőművészeti Kft. tagja volt.

Négy évtizedes pályája során egy sor színházi darabot is rendezett, illetve számtalan színpadi adaptációban játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismertté: a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999) Pepéjeként, a Kapát alakító Mucsi Zoltánnal azonnal díszhelyet kaptak a magyar filmművészet legikonikusabb párosai közt. Az ezredforduló után többek közt a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Made in Hungaria, illetve a Valami Amerika 3-ban tűnt fel.

Élete utolsó pillanatáig alkotott, népszerűsége pedig mindvégig töretlen maradt. Erre ő sem számított igazán – derült ki egy 2024-ben, a Remind-nak adott interjúból:

– Elégedett a sorsával?

– Igen, azt érzem. Mucsi Zoli barátommal szoktunk is arról beszélgetni, hogy ha 30 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy most itt fogunk tartani, és körülbelül ennyien állítanak meg az utcán, és kérnek tőlünk egy fotót vagy egy autogramot, mint most, akkor vajon mit mondtunk volna. Bevallom, arra, amit elértünk, egyikünk sem számított. Tényleg. Messze túlteljesítettünk az elvárásokhoz képest. De valójában nem is volt ilyen jellegű elvárás magunk felé.

Pozitív életszemléletét legszebben egy RTL-riportban foglalta össze, hiszen kijelentette:

Az élet akkor is 70 évig tart, ha rosszkedvű vagy, és akkor is, ha jó. Mi a fenének legyünk rosszkedvűek?

Az 1995-ben a színikritikusok, 1999-ben pedig a filmkritikusok díját elnyert színész 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is átvette, amit 2009-ben Jászai Mari-díj követett.

Schererrel 2024-ben lapunk is készített interjút, mégpedig annak apropóján, hogy a Sport TV-ben adásonként beszélt NBA-sztárokról. Kollégánknak a kosárlabda eredendő szeretetéről, az apa-fiú kapcsolatról és arról mesélt, hogy mit mond el a pálya Stephen Curryről vagy a Görög Szörnyről, Giannis Antetokounmpóról.

A Nézőművészeti Kft. rövid írásából kiderül: kedden este 21 órakor, a B32 Galéria és Kultúrtérben virrasztást tartanak a művészért, de kérik a sajtó távolmaradását.

