Bogdán Ádám: A magyar futballnak most kellene észszerűen építkeznie

„Érdekelt, hogyan áll össze egy futballklub”

Bogdán Ádám nemrégiben végzett az angliai PFA Business School sportigazgatói képzésén, amelynek célja, hogy a pályafutásuk után döntéshozói szerepben is helytálljanak a futballisták. Az egykori kapust arról is kérdeztük, mi vette rá, hogy beiratkozzon a képzésre, s itthon vagy külföldön kamatoztatná-e inkább a megszerzett tudását. „Engem mindig nagyon érdekelt az, hogyan áll össze egy futballklub, milyen hatással lehet az utánpótlásra, a szülőkre, a szurkolók örömére, egy város életére. Ezt Angliában nagyon szépen megtapasztaltam, hogyan kell összerakni” – fogalmazott az M4 Sport állandó szakértőjeként is dolgozó egykori Liverpool-játékos.

Bogdán a képzés során olyan neves szakemberektől tanulhatott, mint Ramon Rodriguez Verdejo, ismertebb nevén Monchi, a Sevilla legendás sportigazgatója, vagy éppen Julian Ward, a Liverpool korábbi döntéshozója.

Klubfutball Magyarországon: lehetőség vagy pánik?

Bogdán szerint a magyar futball most válaszút előtt áll. Bár az NB I állami támogatása sokáig stabil hátteret adott, a források bizonytalanná válása miatt változások indultak el. „Láthatóan elindult egy folyamat a magyar fociban a források csökkenése miatt. Most kellene észszerűen építkezni, évtizedekben gondolkodva, nem pánikból két év alatt mindent megoldani” – figyelmeztetett.

A Fehérvár, Debrecen és Zalaegerszeg példája is szóba került, ahol a tulajdonosváltások, befektető-keresések mutatják: a magyar futballban megmozdult a piac.

Mit tanulhatunk a belgáktól?

Belgium húsz éve döntött a szemléletváltás mellett, amelynek eredményeként olyan játékosnemzedéket neveltek ki, amely világszinten is meghatározóvá vált. „Ott pontosan tudják, hol a helyük a futball táplálékláncában. Nálunk viszont nincs egyetértés abban, mi a célja az NB I-nek: játékosokat nevelni, eladni vagy a válogatottat segíteni” – hangzott el az adásban.

A belga bajnokságban működő klubok a kisebb költségvetés ellenére tudatos toborzással, adatalapú játékosmegfigyeléssel és tervszerű utánpótlással tartják fenn a versenyképességet. Ennek egyik legismertebb alakja Tony Bloom, a Brighton és az Union Saint-Gilloise tulajdonosa, aki a sportfogadási algoritmusokból épített fel scouting-rendszert.

Igazán mourinhós lett Mourinho visszatérése

Hosszasan megvitattuk José Mourinho legújabb kinevezését: a portugál tréner ugyanis huszonöt év elteltével visszatért a Benficához, s ha már így tett, nem mulasztott el belerúgni egyet korábbi klubjába, a Fenerbahcéba, mondván az isztambuli klub kulturálisan sem azt a nívót képviselte, amelyet megszokott. Vajon Mourinho régi stílusa beilleszthető még a mai futballba. A többi közt erre a kérdésre is kerestük a választ.

Válogatott: ki pótolja Vargát és Sallait?

A magyar válogatott előtt álló egyik legnagyobb kihívás az októberi örmény meccs, amelyre két alapember, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül kell készülni. Potenciális helyettesekből nincs hiány: a lengyel bajnokságban bombagólt szerző Molnár Rajmund, valamint Tóth Barna, Lukács Dániel vagy éppen Bárány Donát is szóba kerül az adásban. A kapitány, Marco Rossi most kénytelen lesz merészebb döntést hozni.

Érdekesség, hogy miközben a válogatott csatárhiánnyal küzd, az NB I góllövőlistáját nyolc magyar játékos vezeti. Ez akár lehetőséget is teremthet az új nevek kipróbálására.