Nem egészséges az NB I-es klubok gazdálkodása – derül ki az MLSZ-elemzésből

Az Magyar Labdarúgó Szövetség harmadik alkalommal adta ki a Professzionális futballkörkép című átfogó elemzését, amelyben összehasonlítja az európai országok, azon belül a tágabban vett régiónk 13 másik országa – Belgium, Dánia, Ausztria, Svájc, Svédország, Görögország, Lengyelország, Csehország, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia – első osztályú labdarúgó-bajnokságainak piaci viszonyait az NB I-gyel, külön fókuszálva a hazai liga, a válogatott és az MLSZ gazdasági eredményeire.

A 2022-es évet az ideihez hasonló módszertannal (lásd keretes írásunkat a cikk végén – a szerk.) dolgozta fel a szövetség, és akkor azt a címet adtuk elemzésünknek, hogy Ébresztőt fúj az MLSZ. A 2023-as kiadvány megismerése után az első és azonnal szembetűnő megállapítás az, hogy a tavalyi címünk többé-kevésbé, de most is megállja a helyét, hiszen

fejlődünk is, meg nem is.

A klubok bevételei nőnek, de nem ott, ahol kellene