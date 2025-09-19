professzionális futballkörképmlszmlsz futballkörképfutballkörkép 2023
Sport

Nem egészséges az NB I-es klubok gazdálkodása – derül ki az MLSZ-elemzésből

24.hu
admin Kálnoki Kis Attila
2025. 09. 19. 21:09
24.hu
Bár 2023-ban emelkedett az NB I-es labdarúgóklubok bevétele, ez leginkább két, adóforintokat emésztő tételnek volt köszönhető, miközben a piaci szempontból fontos adatok százalékosan csökkenést, legjobb esetben is stagnálást mutattak. Az MLSZ pénzügyi kimutatása alapján megállapítható: a magyar futball fejlődik is, meg nem is.

Az Magyar Labdarúgó Szövetség harmadik alkalommal adta ki a Professzionális futballkörkép című átfogó elemzését, amelyben összehasonlítja az európai országok, azon belül a tágabban vett régiónk 13 másik országa – Belgium, Dánia, Ausztria, Svájc, Svédország, Görögország, Lengyelország, Csehország, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia – első osztályú labdarúgó-bajnokságainak piaci viszonyait az NB I-gyel, külön fókuszálva a hazai liga, a válogatott és az MLSZ gazdasági eredményeire.

A 2022-es évet az ideihez hasonló módszertannal (lásd keretes írásunkat a cikk végén – a szerk.) dolgozta fel a szövetség, és akkor azt a címet adtuk elemzésünknek, hogy Ébresztőt fúj az MLSZ. A 2023-as kiadvány megismerése után az első és azonnal szembetűnő megállapítás az, hogy a tavalyi címünk többé-kevésbé, de most is megállja a helyét, hiszen

fejlődünk is, meg nem is.

A klubok bevételei nőnek, de nem ott, ahol kellene

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Szoboszlai hatosban: mit veszít és mit nyer a válogatott?

Friss

Népszerű

Összes
A kisiklott vonat utasa úgy érezte, mintha bukdácsolna alatta
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik