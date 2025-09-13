Már úgy tűnt, pontot ment a Debrecen a BL-ben, de volt még a meccsben egy drámai csavar

A Debrecen elvesztette idénybeli első hazai mérkőzését a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a csoportkör második fordulójában, szombaton 34-33-ra kikapott a román Gloria Bistrita-Nasaud együttesétől.

Miközben a szomszéd Főnix Arénában a magyar és az osztrák válogatott feszült egymásnak a tenisz Davis Kupa szuperdöntőjének selejtezőjében, addig a Hódos Imre Sportcsarnokban a – BL-be egy év kihagyás után egygólos podgoricai győzelemmel visszatért – debreceni kézilabdázók első hazai találkozójukat kezdték meg a legrangosabb európai klubsorozatban.

Kapkodó játékkal indult a találkozó, négy percig nem esett találat, ezt követően viszont a Debrecen négygólos sorozattal dolgozott ki tekintélyt parancsoló előnyt. A beálló körüli védekezést jól megszervező vendéglátó stabil teljesítményt nyújtott hátul, a besztercei együttes 12 perc alatt csupán kétszer talált be.

Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese sokáig stabilan tartotta a négy-öt találat különbséget, ám a szünet előtt nagyot hajrázó román gárda a 28. percben utolérte a hazaiakat (14-14).

A pihenőt követően – a mérkőzés során először – besztercei előnyt mutatott az eredményjelző (15-16), a kapuban remeklő Renata Arruda vezérletével rendezték védekezésüket a vendégek, egy 3-0-val így már négy találat volt közte (17-21). Két gólnál közelebb jó ideig nem tudott zárkózni a Debrecen, ráadásul Szabó Nina piros lapjánál rövid időre – kézilabdában ritkán látható módon – egyszerre három hazai játékos töltötte büntetését a kispadon.

Ezzel együtt is jól jöttek ki ebből a periódusból a nagy tűzzel játszó hajdúságiak, akik az 52. percben egyenlítettek (28-28), majd a vezetést is visszavették (29-28).

A fordulatos végjátékban a Bistrita is vezetett még (31-33), és bár a hét a hat ellen támadó DVSC tíz másodperccel a dudaszó előtt egyenlített, a vendégek üres kapura szerzett góllal kiharcolták az egygólos sikert.

A Debrecent erősítő Alicia Toublanc 11 góljával lett a találkozó legeredményesebbje, Adrianna Placzek és Jessica Ryde egyformán öt lövést hatástalanított a hazai kapuban. A Bistritából Renata Arruda 20 lövést védett.