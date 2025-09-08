podcastziccer - podcastlabdarúgásziccer
Vb-selejtező: hozott, vagy vitt inkább Dibusz Dénes az írek ellen?

Kálnoki Kis Attila Kele János
2025. 09. 08. 18:58
2-2-es döntetlennel kezdte Dublinban a világbajnoki selejtező-sorozatot Marco Rossi válogatottja. A meccs után a hazai közvélemény többsége bírózott, de a Ziccer stábja taktikai kérdéseknek is utánament.

Brodarics Tamással, a Score Training System szakmai vezetőjével, egyik visszatérő vendégünkkel elemeztük a magyar válogatott hétvégi írországi vendégjátékát. Mi történt az első 15-20 percben? Hogyan fűzte be taktikailag is az oktatófilmet Marco Rossi csapata az íreknek? De ami ennél is fontosabb:

mi történt ezt követően, miért adta át a labdát és a kezdeményezést a csapat kétgólos előnyben az íreknek, és vajon rá kellett volna-e rúgni mindenképp a harmadik gólt, hogy biztosra menjen a válogatott?

Természetesen nem mentünk el szó nélkül a német játékvezető, Harm Osmers teljesítménye mellett sem, aki a második félidő elején egy durva belépő miatt kiállította Sallai Rolandot. El kellett volna venni az írek első gólját? Következetlen, vagy tendenciózusan részrehajló volt a bíró? S mi köze mindehhez Esterházy Péternek, hogyan viszonyul a magyar ember a játékvezetéshez, miért evidens, hogy egy szerencsétlenül alakult mérkőzés után okvetlen bírózásba fullad a közéleti vita?

A kapott gólok kapcsán egyes szurkolók fölvetették a kapus, Dibusz Dénes felelősségét is. De vajon tényleg hibázott-e a Fradi kapusa a meccsen? Belefér-e, ha az írek ellen egyszer sem jön ki a kapujából valaki? S mentség-e a kisebb megingásokra, ha közben egy kapus látványos védéseket is bemutat? Egyáltalán: miért olyan nehéz objektíven megítélni a kapusok munkáját?

Az adás elején részletesen beszéltünk az MLSZ rasszizmus elleni harcának jegyében elkészült két kisfilmről is, amelyek finoman szólva nem arattak osztatlan sikert a nyilvánosságban. De mi köze ehhez Kubatov Gábornak, és az általánosságban is meglehetősen felhevült közbeszédnek? Hogyan létezik, hogy sem a progresszívebb drukkerek, sem a kemény mag nem látja adekvátnak a szövetség üzenetét? Miért volt tévedés Mucsi Zoltánra bízni a magáról megfeledkezett drukker szerepét az imázsvideóban, és miért állítja Kele János, hogy az MLSZ kommunikációja aránytévesztett, sőt, a határokat is rossz helyen húzza meg?

