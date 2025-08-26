Mit tud a Győr, amivel az összes többi magyar focicsapat előtt jár?

Thomas Frankkel megtáltosodik a Tottenham? – tavaly ugyan Európa Liga-győzelemmel zárt a Spurs, ugyanakkor a bajnokságban csak a 17. helyen végzett, ami a vezetőedző, Ange Postecoglu állásába került. Az ausztrál menedzsert a Bentfordot 2018 októbere óta irányító Thomas Frank váltotta – mi alapján gondolták vajon a tulajdonosok, hogy a dán edző lehet az, aki visszavezeti a csapatot a legjobb hat közé vagy idővel akár a top4-be? Mik Frank erősségei, gyengeségei? Mit mutatott meg az első két forduló, a Burnley elleni 3–0, pláne a City 2–0-ás leverése az Etihadban? A Manchester City kapcsán pedig azt jártuk körbe, hogy

vajon még mindig Pep Guardiola diktálja a tempót, vagy már csak inkább reagál és egyre jobban kezd lemaradni a foci globális fejlődéséhez képest?

A Győri ETO 28 nap alatt 9 meccset lejátszva még veretlen – a Paks mellett – az NB I-ben (1 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség), miközben a Konferencia Liga-selejtezőben már a playoff-körben jár, és küzd a ligaszakaszba kerülésért a Rapid Wien ellen. Mitől lódult meg ennyire az ETO? Tényleg intenzívebb futballt játszanak, mint a magyar átlag? Előtérbe kerül a scouting, és felmerül a kérdés, hogy mi a jobb, biztosra menni és megvenni a szerb vagy a szlovén gólkirályt egymillió euróért, vagy igazolni az al-Adalah FC-ből egy 25 éves, német utánpótlásban nevelkedett togóit, Samsindin Ourót?