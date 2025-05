Miért most hosszabbít Rossival az MLSZ?

Ikonikus meccsen búcsúztatta a BL-től a Barcelonát az Inter: a tizenhárom gólt hozó futball-thriller újra megtanította nekünk, milyen, amikor élő egyenesben lát történelmi jelentőségű meccset az ember. Kálnoki Kis Attila úgy érvelt, Hansi Flick Barcája előnye tudatában is ész nélkül állt a gázon, de arról, hogy ez vajon őszinte futballromantika, vagy mélyebb stratégiai-taktikai elgondolás eredménye, esetleg a rutintalanság következménye, már megoszlottak a vélemények a stúdióban.

Nagy egyetértés mutatkozott ugyanakkor Lamine Yamal megítélésében. A Barcelona 17 éves klasszisa Kele János szerint a világfutball messze legdominánsabb játékosa jelenleg, „lelóg a pályáról”, és

ha van igazság még a futballban, ő kapja az erre a szezonra később kiosztandó Aranylabdát.

Somos Ákosnak egy az egyben Messi jutott eszébe a fiatal spanyol szélső játékáról, miközben arra is figyelmeztetett, Yamal játéka a jelenlegitől a következő években csak még érettebb, még komplexebb lehet. Kálnoki Kis Attila Verebes Attila Rába ETO-ját hozta be a beszélgetésbe, amelynek egy pontján az is elhangzott, hogy „Araujo a Barca Hlagyvikja.”

Az Arsenal-PSG párharc kapcsán elsősorban a londoniak szezonját tették mérlegre a műsor szereplői. Fölmerült, vajon kudarc-e a bajnokság sima elbukása mellett egy olyan BL-elődöntős szereplés, amelynek a Real Madrid tükörsima kiverése alapozott meg, de szó esett arról is, mire elég Arteta végletekig programozott sablonfocija akkor, ha Sakán kívül nincs igazi klasszisminőség az angolok támadószekciójában. Somos Ákos föltette a kérdést, vajon Zubimendi leigazolása tényleges űrt tölt-e be, vagy csupán – miként az szintén elhangzott az adásban – a luxus Real Sociedad építését szolgálja az Emirates Stadionban.

Marco Rossi hosszabbítása kapcsán is megoszlottak a vélemények a stúdióban: volt, aki úgy érvelt, az MLSZ a lehető legjobb döntést hozta, Kele János viszont a szerződéshosszabbítás elvi hátterét boncolgatta. Felfedésre került az összefüggés Csányi Sándor mandátumának és a kapitány megbízatásának hossza között, de az is szóba került, mi van, ha a hosszabbítás igazából arról biztosítja a kapitányt, hogy esetleges elválás esetén is korrekt anyagi feltételekkel hagyhassa el a magyar válogatott kispadját.

Végül az MLSZ elfogadott új stratégiája kapcsán bontakozott ki kisebb vita arról, valóban a minőségibb, versenyképesebb magyar labdarúgók képzésének irányába mutat-e a szövetségi szabályozás, vagy a testületnek más céljai vannak a frissen elfogadott változtatásokkal.