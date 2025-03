Több albánt ad az NB I-nek Magyarország második legjobb akadémiáját fenntartó klub, mint magyart

Szabó László sportújságíróval, a Tízes mez c. Facebook-oldal alapító szerkesztőjével ezúttal Párizsból indítottuk az adást, és Ousmane Dembelé remek formáját is megénekelve morfondíroztunk el azon, vajon a Liverpool, vagy a PSG az esélyes a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének slágerpárosításában. Megénekeltük Luis Enrique aprólékos munkáját, rigorózus pedagógusokra jellemző szigorát, de azt is, Kvaratskelia téli leigazolása miért volt telitalálat a PSG-től. Szóba kerültek a videójátékok, a fiatal játékosokra brutális nyomást helyező eltúlzott árcetlik, de az is, vajon hol kell majd igazán állnia a sarat a Liverpoolnak, ha tovább akar jutni a párizsiak ellen a BL legjobb tizenhat csapata között vívott párharcban.

Innen viszont Győrbe ugrottunk, ahol papíron az ország másik legjobb akadémiája működik, a Fradi elleni bajnoki- és kupameccsen mégis szinte csak díszként került a pályára magyar futballista – a vasárnap esti NB I-es meccsen pedig írd és mondd összesen húsz különböző nemzet fiait lehetett összeszámolni a csapatok keretében. Ez az, amire talán nem csak Besenyő Pista bácsi szájából hangzik fel a “Noooormális?” felkiáltás.

Ange Postecoglu, a Tottenham ausztrál vezetőedzője sem ment a szomszédba a héten egy kis provokációért, amikor azt nyilatkozta, nem ismer feleslegesebb statisztikát a futballban a gólpasszoknál. De vajon igaza van?

És igaza van-e Hansi Flicknek, a Barcelona edzőjének, amikor 4-2-es előnyben is orrvérzésig ragaszkodik a magasra tolt védelmi vonalhoz? Az Atlético Madrid elleni kupameccsen ugyanis szóról szóra ez történt, a futball hőskorát idéző támadóstatisztikákat villantó katalánok pedig rá is fáztak, és kényelmes előny helyett 4-4-es összesített eredménnyel utazhatnak a párharc madridi visszavágójára.