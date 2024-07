„Szép volt fiúk, dögöljetek meg!”

Deschamps boldoggá akarna tenni minket, csak nem tudja, hogy kell? Vetődött fel bennünk a kérdés, azonban a franciák szövetségi kapitányával kapcsolatban ezt még nem tudjuk eldönteni, simán lehet, hogy a kétszeres világbajnok mestertervét látjuk működésben a franciák bűn rossz játékát figyelve, Griezmannéknak ugyanis még nincs akciógólja a tornán, miután Belgiumot is csak egy öngóllal sikerült legyűrni, de lehet beigazolódik a torna végére, hogy csak ilyen gyötrelmes játékkal lehet nyerni. Beszélünk még a nyúlszívű játékot elővezető Tedescóról, a belgák sosem volt aranygenerációjának búcsújáról, elmélkedünk a kockázatvállalásról egy tízpróbázó, Szabó Dezső példájának megidézésével, és még az angol és a francia sajtó közti különbségek is előkerülnek.

A portugálok szlovének elleni játéka is úgy fog majd később eszünkbe jutni, mint az érzéstelenítésből előszúró fájdalom – a meccs színvonaláról mindent elmond, hogy közben többször is a 2000-es Eb-re tekintettünk vissza nosztalgiával. A kétmilliós kis ország válogatottja közel volt ahhoz, hogy kiejtse Portugáliát, Kek mester meccsterve ült, azonban végül Diogo Costa bravúrjai és hatalmas küzdelem után, veretlenül kénytelenek búcsúzni a tornától. A legszebb évein túllevő Ronaldóval kapcsolatban beszélünk arról, hogy a kor nem válogat, és feltesszük a kérdést, hogy a portugál sztár olyan-e, mint egy profi bokszoló? Szóba kerül még Roberto Martinez felelőssége, a balhátvédet játszó partjelző, és az is, hogy Ronaldót csak Ronaldo tudná a kispadra ültetni.