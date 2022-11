„Nincsen magyar futballközbeszéd” – kötelező olvasmányt kapnak a szurkolók, és az edzők

Unikális, a maga nemében hiánypótló, ráadásul magyar szerzők tollával írt futballkönyv kerül a boltok kínálatába november 19-én. A kiadvány olvasása közben az ember azt érzi, mintha egy-egy sör mellett ücsörögve világklasszis edzők, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, José Mourinho, Carlo Ancelotti vagy éppen Marcelo Bielsa magyarázná el a modern futball miértjeit, ok-okozati összefüggéseit, a stílusok, játékrendszerek, felállások fontosságát, a posztokat és az ahhoz tartozó szerepköröket, a labdás és a labda nélküli játékot, az átmeneteket, a modern futball taktikai vetületeit, vagy éppen azt, miért értékelődött fel az adatalapú elemzés.

A Ziccerben a szerzőtrióval, a Spíler TV-ről, és a Sport24-ről is jól ismert elemzőkkel, Szabó Christophe-fal, Szabó Peettel és Soós Márkkal arról diskuráltunk, az Olvasd a játékot – Hogyan nézzünk futballmeccset című könyv miben más, miben több, mint például a nemzetközi futballközbeszédet is meghatározó Jonathan Wilson vagy Michael Cox művei, főképp miért fontos olvasmány a magyar szurkolók, de akár edzők számára is.