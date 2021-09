Hosszú Katinka megvált az egyik edzőjétől

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke nyilatkozott az Inforádiónak, több téma mellett a sportágban látható edzőváltásokról is beszélt. Úgy fogalmazott, most olyan világot élünk, amikor a versenyző dönt, ez azzal jár, hogy a sportolóknak nincs meg mindig a terv a fejükben – példaként Burián Katalin esetét említette, az Eb-bronzérmes hátúszó Grátz Benjámin vezetésével kezdte meg az új olimpiai ciklust, de Wladár szerint volt ebben egy kis kapkodás is.

Az elnök örült volna, ha Milák Kristóf és Selmeci Attila folytatják a közös munkát, de megjegyezte, csodálja, hogy eddig bírták egymás mellett. Virth Balázsnál szerinte nincs most jobb az országban, örül annak, hogy Milák is így látta és vele folytatja.

Az meglepte, hogy Késely Ajna a pályafutását nemrég lezáró Bernek Péterrel folytatja, azt kérte tőlük, hogy a BVSC rutinos edzőire is támaszkodjanak majd.

Szót ejtett Hosszú Katinkáról is, akiről megjegyezte, október 1-jén kezdi az edzéseket, azt követően válaszol majd a jövőt illető kérdésekre. Ebből Wladár Sándor arra következtet, hogy a háromszoros olimpiai bajnok folytatja a pályafutását. A technikai edző, Nagy József viszont már nem dolgozik Hosszúval, erről az úszónő döntött, akinek fő edzője továbbra is Gelencsér Máté, az úszónő élettársa.