Minden magyarnak jutna két szál cigi a minapi NAV-os rajtaütésből

Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV június 1-én.

A gigantikus fogás paraméterei:

a feketepiacra szánt dohánytermékek értéke 3 milliárd forint

a pénzügyi nyomozók egymillió doboz (azaz húszmillió szál) cigarettát foglaltak le

továbbá 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt,

valamint 100 raklapra halmozott, több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő rúdat és cigarettapapírt.

Ehhez képest a bűnbrigádlétszám csekély: mindössze három fő.

Két férfit az illegális cigaretta járműbe történő pakolása közben értek tetten, míg társukat, egy ukrán állampolgárt az illegális szállítmánnyal megrakodott kamion sofőrjeként azonosítottak.

Összesen kilenc Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, valamint kamionparkolóban veszteglő teherautóknál, száz fő bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a MERKUR Speciális Bevetési Egység bevonásával zajlottak az intézkedések.

A három férfit különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt letartóztatták.