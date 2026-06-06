Soha többé nem lesz a régi a pénisze – állítja a férfi, akit leforráztak kávéval egy repülőgépen

Egy brit férfi azt állítja, hogy pénisze „soha többé nem lesz a régi” miután súlyos égési sérüléseket szenvedett egy repülőjáraton – írja a Metro.

A 41 éves Nicholas Gibbs tavaly decemberben párjával a Virgin Atlantic Las Vegasból Heathrowba tartó járatán utazott, amikor az incidens történt.

A hertfordshire-i Harpendenből származó férfi elmondása szerint az előtte lévő tálcát nem ürítették le az étkezés után, majd amikor forró italokat szolgáltak fel, kávéját rátették a tálcára, onnan azonnal lecsúszott, és Gibbs ölébe ömlött.

A férfi azt mondja, szörnyű, elviselhetetlen fájdalmat érzett.

A helyzetet nehezítette, hogy a gép személyzete nem sietett a segítségére: azt állítja, 20 percbe telt, mire valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testrész hűtéséhez.

Ezután körülbelül egy órát ültem egy csuromvizes széken, mire végre égés elleni krémet kentek a péniszemre, és bekötözték.

A légiutas-kísérők fájdalomcsillapítót és pizsamát adtak neki, és azt mondták, a repülőtéren orvosi ellátást kap, de ez nem történt meg. „És ez volt az utolsó hír, amit a Virgintől kaptam. Semmiféle utólagos telefonhívás nem érkezett, levelezés nem történt.”

Per lesz

A férfi jogi lépéseket tett a Virgin Atlantic ellen. Állítása szerint az eset kihatással van az életére, például emiatt kellett feladniuk párjával a gyermekvállalási tervüket.

A Virgin Atlantic szóvivője elnézést kért azért, amit a férfinak a fedélzeten át kellett élnie, és közölte, a légiutas-kísérőiket kiképezték az italok biztonságos kiszolgálására.