Szappanos Péter: Ötven, hatvan, hetvenszeres válogatott játékosok nem részesültek ilyen búcsúban

A Puskás Akadémia 35 éves kapusa először volt kezdő, ráadásul csupán harmadik alkalommal képviselhette Magyarországot, majd a 63. percben átadta a helyét a debütáló Yaakobishvili Áronnak.

Hálás vagyok a közönségnek, hogy ilyen búcsúban lehetett részem, egy sportolónak nagyszerű visszacsatolás, ha az egész stadion a nevét skandálja. Ötven, hatvan, hetvenszeres válogatott játékosok nem részesültek ilyen búcsúban. Örülök, hogy a személyiségemmel és a teljesítményemmel ezt elértem

– idézte az MTI a rutinos játékost, aki azt is elárulta, Marco Rossi szövetségi kapitány korábban megbeszélte vele, hogy a jövőben a lényegesen fiatalabb kapusokra számít.

A spanyol másodosztályban szereplő Andorra FC 20 éves játékosa, Yaakobishvili Áron jó benyomást tett a búcsúzó futballistára, szerinte remekül szállt be.

„Okosat nem tudtam neki mondani az oldalvonal mellett. Dolgozatírás előtt sem nézed meg a leckét, mert újat már nem tanulhatsz, szóval csak annyit mondtam neki, hogy ügyes legyen, és sok sikert kívántam neki. Védéseivel meccsben tartotta a csapatot, a pályafutását tekintve pedig mérföldkő a pénteki mérkőzés.”

A magyar válogatott legközelebb június 9-én lép pályára Debrecenben, Kazahsztán ellen. Valószínűleg azon a mérkőzésen Tóth Balázs fog védeni, de Pécsi Ármin debütálása sincs kizárva.