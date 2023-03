Kúnos László: Harry úgy száll ki a játékból, hogy benne marad

Minden idők leggyorsabban fogyó tényirodalmi könyve a Harry hercegről szóló Tartalék című. Csak azokat a köteteket adták el nagyobb példányszámban az első napon, amelyben a másik Harry, azaz Harry Potter a főszereplő. Nyáry Krisztián Kúnos Lászlóval nem csak a Tartalék szellemírójáról, a mögötte álló profi csapatról, hanem arról is beszélget, miként készül egy életrajzi könyv, és hogy Harryé tekinthető-e vádiratnak a bulvársajtó ellen. Az epizód elején és a végén is az önéletrajzokról lesz szó. A világ legnépszerűbb ilyen tematikájú könyvei után pedig hozunk még húszat a könyvajánlóba is.