„Volt már, hogy haldokló gyermekkel chateltem”

Mi megy végbe a szülőben, miután meghal a gyereke, és egyben marad-e aztán a család?

„A haldokoló gyereknek az a legfontosabb, hogy az az ember, akitől az élete van, az mellette van, biztonságot ad. Ez megnyugtatja. Tudja, hogy meghal. Arról van szó, hogy hogyan.”A 24.hu és a Magyar Hospice Alapítvány új podcastsorozata, a Nincs rá szó nyíltan beszél életvégről, halálról, gyászról. Közismert emberek, civilek, életvéggel foglalkozó szakemberek (orvosok, pszichológusok, ápolók) osztják meg tapasztalataikat és érzéseiket, és történeteket hozunk a gyermek- és felnőtthospice világából is.

Nehéz szavakat találni a veszteségre. A halált elidegenítjük, s így nem tudjuk a félelmeinket feloldani, a saját és mások elmúlását megfelelően feldolgozni – pedig mindenki érintett volt vagy lesz. A némaság helyett ebben a sorozatban Simonyi Balázs a téma magyar hangja.

A negyedik részben folytatjuk a gyermekhospice-ról, gyógyíthatatlan gyerekek otthonápolásáról megkezdett beszélgetést Dr. Gergely Anita intenzív terápiás és palliatív ellátásért felelős orvossal, valamint Kovács Mónika szakápolóval.

Szó lesz a gyerek közlésvágyáról, kérdéseiről, a felnőttek reakciójáról. A haldokló gyerek saját gyászáról, haláltudatáról, az általa igényelt közelség fontosságáról. A szülők dilemmáiról, tehetetlenségéről, talajvesztettségéről, a halál utáni rituálék fontosságáról. Arról, hogy másképp gyászol férfi és nő, apa és anya. A testvér bűntudatáról és csodálatos gesztusairól a másik testvér felé. És arról, hogy széthullik-e vagy együtt marad a család a gyerekhalál után?

„A szülőből előjön az összes félelme: ez most más, ez most végleges lesz, ez most tényeg megtörténik, ezzel nem tudok mit kezdeni.”