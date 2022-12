„Az íráshoz kell a kötéltánc, hogy le lehet esni” – Szabó T. Anna és Dragomán György

Szabó T. Anna szerint soha nem tudna úgy írni prózát, ahogy ma, ha férje, az ugyancsak József Attila-díjas szerző időről időre nem bosszantaná fel valamivel. Tizenhat éves korukban azzal indult a kapcsolatuk, hogy a költőnő odaadta szerelmének a verses füzetét, benne az első Gyurihoz intézett költeménnyel. Szabó T. Anna első kiadott verseskötetének a nyitó verse is későbbi férjéhez szólt, aki cserébe meg is szerkesztette a könyvet. Lehet-e annál szerelmesebbnek lenni, minthogy éjszakákon át szerkeszti valaki a választottja könyvét? – teszi fel a kérdést Szabó T. a Buksó karácsonyi epizódjában. Örömmel és őszintén mesélnek arról is, hogy miért működnek a receptek úgy, mint az időgépek, ajánlanak néhány személyes kedvencet az idei év könyvsikerei közül, Nyáry Krisztián pedig az érzékelésekről, a karácsonyról és az ízekről is kérdezi őket. Néhány gondolatébresztő statisztikával indul a 43. Buksó, végül pedig tíz, meglepetésnek sem akármilyen könyvet ajánlunk.