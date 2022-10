Darvasi László: A Darvasi mindig jobban fogy, mint a Szív Ernő

A hatvanadik születésnapjával szinte egy időben, a Margó Irodalmi Fesztiválon mutatják be Darvasi László új novelláskötetét, Az év légiutas-kísérőjét. A friss kötet mellett arról is mesél, hogy miért a Taligás a kedvence a saját könyvei közül és, illetve mit jelent számára a költészet, miért gondol magára máig költőként is. Mindezek mellett szó lesz a tárcákról is, hiszen sokáig megkerülhetetlenül fontos szerzője volt Darvasi a műfajnak. A beszélgetés előtt a friss irodalmi Nobel-díjas Annie Ernaux sikere mellett kitérünk a már lezajlott könyvfesztivál és a héten kezdődő Margó legfontosabb történéseire, az epizódot pedig Nyáry Krisztián novellaajánlójával zárjuk.