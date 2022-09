Berg Judit: A Lengemeséket nagyon erősen viszem a tolerancia irányába

Közel hetven könyvet írt az elmúlt bő másfél évtizedben Berg Judit. Vélhetően kevés olyan magyar kisgyerek van, aki éppen ezért ne hallott vagy olvasott volna legalább egy mesét tőle. Nyáry Krisztián is sokszor altatta 2005 környékén az akkor még kicsi gyerekeit a szerző történeteire, sőt, rajongott hősei közül a Cipelő cicákat meg is varrta nekik. Berg Judit meséihez és karaktereihez könnyű kapcsolódni, és a gyerekek visszajelzései alapján ez sikerül is nekik. A József Attila-díjas szerző emellett egyre tudatosabban és egyre nagyobb figyelemmel fűz meséibe közügyeket, legyen szó a környezetvédelemről vagy az Unicef hathatós gyermekvédelmi tevékenységéről. Jóról és rosszról, Rumini megunhatatlan kalandjairól, a Lengemesékről, sőt a hamarosan megjelenő, felnőtteknek íródott krimije kapcsán még a TEK-ről is mesél Berg Judit a Buksó új epizódjában. Nyáry Krisztián gyermek- és ifjúsági könyveket ajánl ezúttal, mindezek előtt pedig könyvklubokról és az olvasáshoz köthető kihívásokról lesz szó.