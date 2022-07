A Gerbeaud-ban már a macskanyelv sem ugyanúgy készül, mint húsz évvel ezelőtt

Nagyon fontos üzenet mindenkinek és magamnak is: nem szabad egy vállalkozást túl sokáig vinni. Ha az ember valamit elér, és egész jól megy a vállalkozás, akkor észre kell vennie, hogy a csúcson, időben kell abbahagynia vezetőként. Mert ha túlvisszük, abból csak baj lesz. Sokkal kevesebb nehézséget jelent az átadás küzdelme, mint az a folyamat, amikor elindul lefele a teljesítmény.

Ma már semmi sem ugyanolyan a Gerbeaud-ban, mint húsz évvel ezelőtt, még a konyakmeggy és a macskanyelv is más csokiból készül. (…) De fontos a türelem: nem egyik pillanatról a másikra kell mindent megváltoztatni, hanem szép lassan. Voltak olyan alapanyagcserék, amiket talán nem is vett észre a vendég, csak annyit mondott, hogy »ez itt milyen finom«. Neki persze nem is kell mindezt észrevennie, a vendégnek csak az a dolga, hogy élvezze. Ha élvezi, jól csináltuk. Ha nem élvezi, el kell gondolkodnunk a következő teendőn: tanítani kell, vagy éppenséggel nekünk kell változtatni a receptúrán?