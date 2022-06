Ha Jesolóban nem lehet megoldani az egészéves vendéglátást, akkor a Balatonon is nehéz lesz

Ha van pozitív hozadéka az elmúlt évek őrületének, akkor az, hogy vendégként nagyobb figyelemmel tudtunk fordulni a magyar vendéglátóhelyek felé, és meg tudtuk tapasztalni, hogy vannak köztük egész jók. (…) A Covid alatt elkezdtünk járni nagyobb mennyiségben vidékre, aminek a vidék kicsit vesztese is lett, mert nem volt felkészülve arra a nyomásra, amit megkapott 2020 vagy 2021 nyarán, és én nagyon sok negatív hangot hallok a vendéglátóhelyek kapcsán, az olvasóink is rengeteg hibára hívják fel a figyelmet.

A magyar szerzői konyhák szerintem abban maradtak le, hogy elhitték azt a téves állítást: egy étterem gasztronómiai értékét csak az étel minősége határozza meg. Ez egyszerűen nem igaz. Egy autó minőségét sem csak a motor technikai felkészültsége fogja meghatározni, de a megjelenése, a komfortfokozata és egyéb tényezők is. Nem robotok vagyunk. (…) Egy professzionális minőségű konyhai munkát egy gyenge éttermi szerviz – a sztori, a felszolgálás minősége, a hely kialakítása – le tud húzni, egy közepesen erős gasztronómiai minőséget pedig a professzionális szolgáltatási környezet meg tud emelni.

Ha Jesolóban és Rimini Riccionéban nem lehet megoldani az egészéves vendéglátást, akkor a Balatonon is nehéz lesz. (…) Szerintem bizonyos minőségű helyek, erős sztorik képesek lehetnek arra, hogy a nyári szezonon kívül is vendégeket vonzzanak, de azt nem látom magam előtt, hogy ugyanaz a fogyasztó tömeg november 17-én vagy január 28-án az M7-esen szombaton is megtámadja a Balatont, mint augusztusban. Ha ez nem történik meg, akkor mégis hogy maradjanak nyitva a helyek?