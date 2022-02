Erdős Virág: Olyan terekbe jutottam be, ahova más nem

Erdős Virág a világjárvány elején ételfutárnak állt, biciklivel fedezte fel a kezdeti sokkba burkolózott, üres Budapestet, amelyből egy különleges kötet született, Könnyei címmel. Új költői tapasztalásairól, karanténkönyvéről és visszatérő témájáról, Budapestről is mesél. Ennek apropóján ajánlunk húsz olyan kötetet, amelyeknek nemcsak helyszíne, a főszereplője is a főváros. Most először – de nem rendhagyóan – szó lesz a könyves világ aktuális híreiről is, egyebek mellett arról, hogyan lett majdnem a világ könyvfővárosa 2023-ban Budapest, de kiderül az is, mikor és hol lesznek a legjobb könyves rendezvények az idén.