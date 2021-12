Kollár-Klemencz László: Akartam egy koncertet, ahol elégetjük a Szájber gyereket

Sorban a harmadik kötete jelent meg októberben Kollár-Klemencz Lászlónak, de ez az első regény közülük. A Kistehén Tánczenekar és a Rájátszás formáció oszlopos tagja sváb gyökereiről, újhartyáni emlékeiről és arról is mesél, miként kacsint egymásra a sramli zene a Szájber gyerekkel. Szó lesz persze az Öreg bandáról, amely egyben új könyve címe is, aztán kiderül miért lehet az olvasás az agy vitaminja. Nyáry Krisztián pedig,ahogy mindig, most is ajánl tíz kiváló könyvet.